Renato Jofré contó cómo se le declaró a su pareja, 12 años mayor que él: “Fue mi profe en la universidad”

¡De películ! Así es la historia de amor del actor nacional Renato Jofré, quien hace un poco más de 10 años se enamoró de su profesora en la Escuela de Teatro. Ella se llama Gala Fernández y es 12 años mayor que él, incluso tenía hijos y una familia construida.

Sin embargo, la perseverancia del artista lo llevó a un momento crucial: declarar su amor u olvidar por completo a quien veía como un amor platónico. Desde La Divina Comida confesó cómo fueon los hechos, que en un principio no le favorecieron.

Renato Jofré confiesa cómo declaró amor a su pareja

Dejanto atrás aquello de los amores imposibles, el actor demostró ser un valiente, porque enamorarse de una profesora con la significativa diferencia de edad es motivo para que cualquiera frene la idea y sencillamente huya de la situación.

“Fue mi profe en la Universidad, y así como amor platónico, como El niño que enloqueció de amor. En la escuela de teatro la conocí y al tiro enganché con ella. Después empezamos a trabajar juntos”, contó durante su participación en el programa que transmite Chilevisión.

Pese a que ya laboraban como equipo, el corazón del artista seguía latiendo incontrolablemente por su profesora, así que necesitaba darle una solución y la primera opción partía por expresar sus verdaderos sentimientos. “Me vi enfrentado a mi mismo, yo dije ‘o nunca más la veo porque esto me hace mal’, porque en verdad yo la amo y se lo tuve que decir: ‘esto es lo que siento por ti’, y ella como es toda ‘hippienta’, dijo: ‘pero qué lindo, si el amor es así, pero a mí no me pasa nada contigo”, confesó Renato Jofré.

El panorama no era nada fácil para el intérprete de Mocosin en Verdades Ocultas, ya que Gala Fernández “tenía la vida mucho más resuelta. Tenía familia y dos hijos”, detalló el famoso de 33 años.

Sin embargo, no desaprovechó una oportunidad de oro. Cuando la profesora decidió separarse de su pareja, ella lo buscó de inmediato y a partir de ese momento comenzaron a compartir juntos. Diez años después su amor sigue intacto.

Más de 250 mil fans acumula en su cuenta oficial. Foto: Instagram @renatojofre

El nuevo emprendimiento que inició este año

Su rol en Verdades Ocultas desapareció luego que, según la historia, se marchara a Brasil donde vive con su pareja Javieray sus suegros, Samuel yMaría Angélica. La transmisión de dichos capítulos fueron en 2020.

Tras participar en la teleserie, el actor decidió dedicarse a un proyecto a través de internet, pero no es un emprendimiento común. Renato Jofré abrió una escuela de teatro online, que forma parte de sus conocimientos profesionales.

Uno de los motivos que le hizo reflexionar sobre el funcionamiento de su proyecto fue la pandemia del Coronavirus. Finalmente logró lanzarlo este mes. “Venía intentando darle forma desde que comenzó la pandemia. La sensación es que la virtualización de la educación a partir del confinamiento llegó para quedarse“, analizó Renato Jofré.

Para la revista Andrietti, el artista afirmó que “es un desafío enfrentar la actuación y las capacidades expresivas desde este escenario”. Detalló además que, junto a un colega, montaron el teatro llamado Desarrollo de Habilidades Escénicas Online (DHEO). “Queremos acercar a las personas con recursos sensibles y de expresión que ayuden a una comunicación más humana“.

