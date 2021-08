Patricia López sufrió caída que la llevó a la clínica: “Perdí el conocimiento”

Con una “enseñanza de amor”. Así calificó Patricia López el accidente doméstico que padeció este fin de semana. Desde su cuenta en Instagram fueron compartidas unas preocupantes imágenes donde era trasladada en ambulancia hasta un centro clínico para ser atendedida de urgencia.

La actriz sufrió una caída que la dejó inconsciente y que obligó a inmovilizarla, como protocolo de primeros auxilios, para evitar un percance mayor. Afortunadamente se encuentra mejor y pudo contar los detalles sobre lo sucedió.

Patricia López termina en la clínica tras un accidente

A través de las redes sociales comenzaron a surgir fotos que causaron impresión en sus seguidores. La ex participante de El Discípulo del Chef, era atendida de emergencia por una aparatosa caída. Aunque no detalló cómo fue la misma, sí precisó que los médicos se abocaron a ella durante 15 horas.

“Perdí el conocimiento, me caí y quedé inmovilizada”, contó Patricia López sobre el accidente que ocurrió el sábado 21 de agosto, cerca de las 11:00 de la mañana, reseñó el diario La Cuarta.

“Luego de 15 horas de cuidados ya estoy bien. Un nuevo tropezón en la vida que aunque me dolió, traía una nueva enseñanza: el AMOR está presente en todo lo que nos rodea”, expresó la artista de 44 años.

Y es que en medio de la emergencia que sufrió, ella agradecer el haber contado con personas que priorizaron su bienestar y salud. “A pesar de estar en el escenario más adverso, si afinas tus sentidos, verás que siempre hay alguien que quiere lo mejor para ti”, dijo.

Los comentarios, por supuesto, no se hicieron esperar, ya que una gran cantidad de seguidores estaban preocupados e interesados en saber cómo se encontraba luego del accidente. La actriz Paz Bascuñán fue una de las primeras en “mandarle amor”.

“Mis mejores vibras para ti”, “un abrazo, a recuperarse”, “ánimo patita, póngale talento, como siempre”, “qué tremendo”, “muchas bendiciones”, “Dios te colme de infinita salud”, “besos y a recuperarte” y “el ser humano sobrevive por amor”, fueron algunas de las reacciones que dejaron en el post, que superó los 4.300 ‘likes’.

Patricia López en El Discípulo del Chef. Foto: Instagram @patricialopezmenadier

Se defiende de una usuaria que la llamó “rota con plata”

Una concisa respuesta fue la que entregó la actriz Patricia López, luego de ser increpada por una usuaria de redes sociales que la acusó de haberla insultado durante una visita a un casino en Antofagasta. La situación ocurrió el pasado mes de enero.

La famosa recibió una dura acusación por parte de una mujer, identificada como @caritusita. “¿Te acuerdas cuando en Enjoy Antofagasta me insultaste y trataste de lo peor porque no quise pasarte un vaso de agua?”, señaló esta.

La mujer recordó la situación, indicando que la trató “con respeto, y tú como no dabas más de borracha, lo único que hacías era insultarme, siendo que yo te explicaba que no podía pasarte el vaso de agua porque yo manipulaba dinero”.

Además, se refirió a Patricia López como “una rota con plata, que por el solo hecho de que salgas en la tele piensas que la gente tiene que bailar y hacer lo que tú dices. Pésima experiencia pasé contigo cuando trabajé en Enjoy”.

El duro mensaje que le dejó una usuaria. Foto: Captura de pantalla

Tras las palabras de la internauta, la actriz respondió indicando que no recuerda dicho episodio. Sin embargo, la corrigió indicando que puede ser rota, pero no “con plata”. “Uf, sabes que no recuerdo ese episodio, realmente no te creo. Pero si fue así, disculpa. Hay un solo error en tu texto tan amoroso, rota puedo ser, pero no tengo plata”, dijo.

“Cada uno con su percepción, desde su propio stress. Espero puedas sanar tu resentimiento de clase. De todos modos, de corazón te deseo un feliz 2021”, agregó, dando por cerrado el tema.

Y así fue como respondió Patricia López. Foto: Captura de pantalla

