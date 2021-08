Vanesa Borghi deja activo “por error” un ‘live’ de Instagram cuando iba al baño, usuarios afirman que lo hizo a propósito

Este miércoles, la presentadora argentina Vanesa Borghi experimentó un incómodo en sus redes sociales. La también modelo tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y a través de esta plataforma digital realizó una transmisión en vivo para compartir una rutina de ejercicios.

La famosa despidió de quienes estaban en la transmisión y pensó que había terminado, por lo que manifestó que tenía ganas de ir al baño. “Es que el ejercicio como que activa, no aguanto más. Ay, que atroz”, dijo a quien la acompañaba.

Después le consultó a su pareja, que estaba grabando, si había detenido el ‘live’ y él le dijo: “sí, está cortado”, pero los usuarios seguían conectados y observando el panorama.

Vanesa Borghi sufrió un ‘fail’ durante transmisión en vivo

Tras la afirmación de su esposo, la modelo de 38 años años tomó el celular y según ella no sabía que continuaba grabando. Rápidamente se dirigió hasta el baño y enfocó un aromatizante antes de sentarse.

Después enfocó su cara sorprendida al darse cuenta de que estaba todavía en plena transmisión. “¿Está en vivo? ¿Cómo está en vivo? ¡Estoy en el baño! ¡Ay, no, estoy en el baño con el teléfono en vivo!”, dijo.

El descuido de Vanesa Borghi (@vanesaborghi)en su última transmisión en vivo por Instagram. pic.twitter.com/vjnvwxuPxI — Periodismo Chileno (@chilenonews) August 18, 2021

Aunque aparentemente fue un momento sumamente incómodo para la presentadora, decenas de cibernautas aseguran que todo fue actuado, Incluso, algunos dijero que se trató de una publicidad para el aromatizante que utilizó.

“Ni en la rosa de Guadalupe actúan tan mal”, “más falso que promesa de político”, “más arreglao que mesa de cumpleaños”, “tremenda actriz”, y “que buena publicidad para el producto”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

La modelo ha demostrado ser muy aficionada al fitness. Foto: Instagram @vanesaborghi

Potente mensaje de amor propio a las mujeres de la presentadora

A finales del 2018, Vanesa Borghi envió en potente mensaje de amor propio, dedicado a las mujeres que no pierde vigencia.

“Amigas este es un mensaje especialmente para todas ustedes”. Así comienza el mensaje con que la modelo invitó a reflexionar a sus seguidores.

La modelo compartió una imagen en su cuenta de Instagram, en la que aparece en bikini en una playa. Junto a ella, desplegó toda una idea sobre las críticas que se realizan en redes sociales.

“¿Se han dado cuenta que somos las más críticas con nuestro género? Que en lugar de opinar algo positivo siempre se busca lo contrario para resaltarlo?”, dijo a modo de pregunta.

En ese sentido, explicó que “si no se tiene la capacidad de no juzgar al otro constantemente, me encantaría que al menos tuviéramos la voluntad de no decirlo”.

“La TV o los ‘rostros’ son modelos a seguir por niñas y adolescentes, entonces ¿por qué veo gente criticando destructivamente y poco empáticos con el otro? Eso es lo que queremos enseñar?”, agregó, invitando a las mujeres a desarrollar lazos más fuertes entre ellas.

“Sororidad, hermandad, amistad entre mujeres diferentes y pares. Confianza, fidelidad, apoyo entre nosotras más allá de ser diferentes y diversas. ¿Te sumas?”, cerró.

Te puede interesar:

El secuestrador de ‘Demente’: Mega anunció cuándo revelará la identidad del siniestro personaje

Kel Calderón se defiende de ofensivo comentario por video en Instagram: «Ya estás vieja»

José Antonio Neme contó que una mujer lo insultó en pleno restaurante el fin de semana