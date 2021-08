José Antonio Neme contó que una mujer lo insultó en pleno restaurante el fin de semana

Un momento desagradable vivió el pasado viernes por la noche el conductor José Antonio Neme. Durante la transmisión del matinal Mucho Gusto reveló que fue increpado en un restaurante capitalino por una mujer.

Sus declaraciones fueron después de entrevistar al doctor Jaime García, quién pidió disculpas por los violentos actos que protagonizó en el aeropuerto.

En este sentido, Neme aseguró: “me pasó una cosa. No lo iba a contar, pero lo voy a contar ya que estamos hablando este tema”.

El periodista suma 438 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @ jananeme

José Antonio Neme fue increpado por una mujer

El panelista de Mucho Gusto relató que el pasado viernes fue al Alemán Experto, un restaurante ubicado en Lo Bernechea en compañía de un amigo extrajero. La figura de Mega dijo que: “subí al segundo piso. Estaba en una conversación privada, piolita y se acerca una mujer joven que espero que me esté viendo”.

José Antonio Neme aseguró que la desconocida le consultó: “¿te puedo decir algo? no puedo quedarme con esta mierda adentro” y él le respondió: “desembuche”.

Fue entonces cuando la mujer le dijo al periodista: “eres lo peor que le ha pasado a este país. Eres un cara de raja, le haces mal a Chile. Hay gente que se siente insultada por tus opiniones”.

Neme agregó que su acompañante se levantó y le dijo “señora, ¿qué significa esto? retírese”, sin embargo también recibió insultos por parte de la desconocida por ser extranjero.

Por su parte, el periodista nacional no le dijo absolutamente nada a la mujer sino que invitó a quienes la acompañaban a que se la llevaran al auto.

“Yo lo único que dije fue, ‘invito a quien está con esta señora, que por favor la acompañe a su automóvil porque claramente no está bien’. Me imagino que debe haber estado borracha o drogada, porque por mucho que yo no comparta contigo una opinión política o social, a lo más no te digo nada o te digo, sabes que, te equivocaste”, puntualizó.

Para cerrar con el tema, José Antonio Neme comparó la situación que vivió con la del doctor que insultó al personal del aeropuerto. Según el profesional, aunque una persona esté bajo mucho estrés no tiene derecho de tratar mal a los demás.

«Imagínense yo estuviera en al misma posición que el doctor; me paro y le pego a la mujer…Uno tiene que tener, si tiene cierta sensatez y responsabilidad y saber que estamos viviendo en comunidad, tiene que tener un control de la ira. Por eso pongo el ejemplo”, dijo.

El conductor habló sobre el bullying que sufrió en el colegio

Una sincera entrevista fue la que dio el periodista José Antonio Neme en el programa De tú a tú, conducido por Martín Cárcamo, en donde habló sobre la distante relación con su padre o el momento en el que les contó a sus padres sobre su orientación sexual.

También se refirió al bullying que sufrió en su etapa escolar, de la que dijo mantener “recuerdos difíciles”. Tras ser consultado por su experiencia, el periodista respondió: “Puta, yo tengo recuerdos difíciles del colegio desde mi primera infancia”.

“Me daba una angustia salir de mi casa… Después lo he ido trabajando y he tratado de escarbar en las terapias que he hecho, pero salir al mundo era una cosa muy difícil para mí”, agregó.

“Yo diría que recién en la educación media, pese a todo el tema sexual y el bullying clásico que uno debe sufrir, que yo ya lo incorporaba como casi parte de lo normal, trataba por ejemplo de recorrer el edificio en recreo y evitar pasar por zonas donde habían estudiantes“, contó.

