Magdalena Müller cambió de look “con un estornudo”: “Una ‘queen’, como siempre”

Cuando los fans escuchan a Magdalena Müller inmediatamente lo asocian a Esmeralda, el extrovertido personaje que interpretó en Edificio Corona. Y es que para muchos, la actriz la rompió en la producción de Mega que finalizó recientemente.

Ahora la artista se prepara para un nuevo desafío, esta vez en el escenario dramático, con Amor profundo. Para su próximo papel, la joven debió someterse a un nuevo cambio de look y a través de las redes sociales mostró de qué se trata.

Magdalena Müller cambió el color de su cabello

Con más de 1,1 millones de seguidores, la nacida en Viña del Mar dio evidencias del estilo que debe lucir en su próxima interpretación televisiva. Además de cortarse un poco el cabello, también debió cambiar el color, pasando ahora a un intenso color negro.

“Cambio de look ✨✨✨ ¿Qué les parece 😏😏?”, escribió la actriz en el post para generar los comentarios de sus fans. El corto video, en formato reels, superó las 33 mil reproducciones y acumula más de 500 mensajes.

“Linda”, “una queen, como siempre”, “hermosa y exquisita”, “qué divina”, “me encantó” y “niñita hermosa”, fueron algunas de las reacciones. Lo más llamativo de su registro, además del corte y tinte de cabello, fue su manera de presentarlo: con una transición de estornudo.

Así lucían Esme y Carlitos en Edificio Corona, la teleserie de Mega. Foto: Instagram @magdalenamullerv

“El tema de la gordura me ha perseguido toda la vida”, confesó la actriz

Magdalena Müller tiene un cuerpo al que podríamos llamar “normal” para los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Sin embargo, su peso no sería lo suficientemente bajo para algunos de sus detractores, muchos de los cuales se han acostumbrado a ver actrices muy delgadas en televisión, algo absolutamente alejado de la realidad de la mayoría de mujeres.

Sobre esto realizó su descargo la actriz, en entrevista con Martín Cárcamo en su programa vía Instagram Almorzando con el rubio. En diciembre de 2020, Müller contó que desde que comenzó su carrera en televisión se ha visto expuesta a cientos de desagradables e inapropiados comentarios sobre su aspecto físico. “El tema de la gordura es algo que me ha perseguido toda mi vida”, confesó la artista de 29 años.

“También en la televisión se presentan estándares, la publicidad se presentan estándares de un solo tipo de mujer, cómo debe ser la mujer, que son estas modelos; que son hermosas, preciosas, no tengo nada que decir, y me parece que está mal que ese sea el único canon de belleza aceptado”, agregó.

La actriz añadió que el peso no determina la calidad de ninguna persona. “Al día de hoy cada vez más hemos logrado que eso vaya cambiando y me siento muy orgullosa de ser parte de alguna forma de llevar esa bandera de lucha de decir: ‘No, no por pesar 10 kilos menos de lo que peso ahora voy a ser mejor actriz, voy a ser mejor intérprete, mejor persona‘”, enfatizó Magdalena Müller.

Te puede interesar:

Filtran el curioso look que Dayana Amigo usaría en ‘Amar Profundo’, la nueva teleserie de Mega

Claudio Iturra se deja ver sin polera en Instagram y exhibió su atractivo físico: «Qué mino»

Myriam Hernández celebró sus 29 años de casada con romántica fotografía y dedicatoria