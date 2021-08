¡Finalmente! Constanza Ríos y Guillermo Maripán confirmaron su relación con publicación en redes sociales

¡Por fin lo confirmaron! Constanza Ríos y Guillermo Maripán hicieron público su romance con una postal. A través del formato de stories en Instagram, la hija de Marcelo Ríos y el futbolista compartieron un registro que encantó a sus seguidores.

Desde hace varios meses trascendió que ambos mantenían una relación sentimental, los usuarios notaron en varias oportunidades ciertos mensajes en redes sociales que levantaron las sospechas. Incluso, en una oportunidad fueron fotografiados dándose un beso. Sin embargo, ninguno de los dos lo había corfirmado hasta ahora.

Constanza Ríos y Guillermo Maripán confirman que están pololeando

Este lunes Constanza Ríos y Guillermo Maripán sorprendieron a sus seguidores con una romántica fotografía. El defensor de La Roja fue el primero de postear la imagen donde se ve a su polola paseando por las calles de Mónaco.

Coni Ríos aparece sonriendo frente al casino de Montecarlo, por su parte Maripán la etiquetó junto a emogi un corazón. Más tarde, la hija del ‘Chino’ Ríos reposteó la historia en su cuenta. De esta manera, ambos dejan claro públicamente que están en un romance y que se sienten muy felices y enamorados.

Esta es la postal que reposteó Constanza Ríos para confirmar su pololeo. Foto: Instagram @conitarios

Coni Ríos ya había dicho públicamente que estaba en una relación

Hace un par de semanas atrás, Constanza Ríos confimó que estaba en una relación sentimental en un capítulo de El discípulo del chef, pero sin especificar su nombre. Todo empezó cuando Camilo Huerta le hizo una propuesta inesperada.

El ex integrante de Yingo se atrevió a preguntarle a su compañera si le aceptaría una salida para comer juntos. “Oye, me encantaría invitarte a comer a una cena romántica. No romántica, para qué romántica”, dijo el también profesor de educación física.

Ante la propuesta, la hija de Marcelo “Chino” Ríos lo esquivó diciéndole que mejor le preguntara a Patricia (López), pero este le aclaró que su otra compañera de grupo estaba casada. Fue allí cuando Constanza Ríos le respondió: “Yo no estoy soltera”.

Pese a haber “roto el corazón” de Huerta, lo más llamativo de la escena fue que ‘Cony’ confirmó que sí tiene pareja. “Están todas comprometidas en mi equipo”, decía el personal trainer.

Ennio Carota aprovechó el momento para intervenir y consultarle a la joven de 20 años si era feliz en su relación. “Mi corazón está ocupado, no voy a hablar mucho del tema, pero soy muy feliz. Es chileno y eso es todo lo que voy a decir”, respondió Constanza Ríos.

La palabras de la famosa respalda las imágenes y videos donde se le ve junto al futbolista Guillermo Maripán, con el que recientemente confirmó su relación.

Cabe destacar que Constanza se convirtió recientemente en la quinta eliminada del programa culinario. La joven de 20 años que fue parte del equipo verde dijo que la despedida “fue un poco más emocional de lo que que pensé, yo creía que cuando llegara el día estaría más tranquila”.

También añadió que se sentía agradecida de vivir la experiencia y de todo lo que aprendió, además de poder compartir con sus compañeros.

