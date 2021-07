Hijo de Maly Jorquiera soltó una pregunta que hizo reír a todos en Instagram

Las ocurrencias del hijo de Maly Jorquiera lucen más que espontáneas. Al pequeño Lucas recientemente se le vio bailando en Instagram como Michael Jackson, lo que causó sensación y todo tipo de comentarios en redes sociales. Pues parece que el pequeño tiene todo un repertorio de anécdotas.

Lo cierto es que la presentadora con más de 818 mil seguidores no se guarda ninguno de los episodios del niño que nació producto de su relación con el actor Sergio Freire. La última de Lucas fue una divertida pregunta que le hizo a su madre respecto a Fuerzas Especiales, la última película que protagonizó su padre.

El hijo de Maly Jorquiera saca risas en Instagram

Durante el fin de semana, la también comediante publicó una galería de imágenes donde quiso explicar de qué se trataba la ocurrencia de Lucas, quien luego de ver a su padre actuar en la más reciente producción soltó una pregunta que ya se esperaban.

“Se veía venir y se vino!… Luquitas: Papá, tú eres carabinero?”, escribió Maly Jorquiera, afirmando que esa fue la pregunta del niño que destapó las risas en redes sociales. Asimismo publicó el poster de la película, lo que evidencia el motivo de su ocurrencia.

En la misma publicación, la famosa aprovechó para contrar otra anécdota donde Lucas pensó que todos eran personajes de Los Simpson. “Yo soy Bart, la mamá es Marge y el papá es Homero Sinson“, detalló junto a varios emojis.

Por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar. “Ídolo, amor eterno, él sí sabe”, “Sergio no parece Homero, parece Apu en esa foto”, “qué lindo”, “cosita bella”, “era cuestión de tiempo”, “yo soy fan de Luquita” y “Cabo Freire”, fueron algunas de las reacciones.

Sergio Freire le prohibió exponer tanto al niño en redes sociales

Aunque el pequeño Lucas parece convertirse en toda una celebridad en la famila, el actor Sergio Freire desea que su hijo no aparezca tan seguido en las publicaciones de ambas cuenta. Aunque no reveló los motivos, se asume que es por seguridad y para evitar que se convierta en un hábito nocivo.

“Me prohibió exponerlo tanto”, dijo entre risas la ex conductora de Sigamos de Largo durante una entrevista con las Últimas Noticias. Tras la solicitud de su pareja, Maly Jorquiera ha cambiado la forma de mostrar a Lucas en redes y ahora opta por escribir las ocurrencias.

Asimismo, la famosa de 39 años afirmó que todos los capítulos de su hijo son reales y propios de su personalidad. “Son todas reales, si no, no tendría gracia. Él las dice y yo no podría mentir, no jugaría con eso. Lo podría mostrar diciendo las cosas, pero no me dejan”, aclaró.

La personalidad que muestra Lucas en redes sociales es impresionante. Foto: Instagram @malyjorquiera

Maly Jorquiera y Sergio Freire perdieron un bebé antes de tener a Lucas

Durante la conversación con Martín Cárcamo en el programa De tú a tú, Maly Jorquiera reveló que sufrieron una pérdida antes de la llegada de su hijo. “Nosotros habíamos perdido una guagua y fue ahí que dije ‘ya, a esta le voy a poner súper fe’, y de verdad fue bueno. O sea, no fue bueno perderla, pero nos dio una nueva oportunidad de hacerlo mejor”, señaló.

Por su parte Sergio Freire habló sobre cómo el pequeño cambió su vida. “Es una entretención vivir esta pandemia con el Lucas. Ha sido increíble. De verdad que me arregló todo, el mundo para adelante, me ordenó. Como que llegó y ordenó mis metas”, dijo.

“Pensaba que yo era el protagonista de mi vida, pero no, es él. Y para él es todo lo que he hecho y lo que seguimos haciendo, entonces me marcó un horizonte muy hermoso, es lo mejor que pudimos tener. Es como la materialización del amor”, agregó el artista.

