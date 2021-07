Manuel de Tezanos se casó con la periodista que conoció en Tinder: “Es la mejor historia”

El poder de las apps de citas es indiscutible cuando se usan para el amor y con responsabilidad y Manuel de Tezanos ya puede afirmarlo con su testimonio. El periodista deportivo contrajo matrimonio el viernes con su colega Camila Muñoz, a quien llegó a conocer a través de Tinder, una de las aplicaciones más famosas para hallar pareja de forma virtual.

Ambos comunicadores ya estaban comprometidos desde hace algunos meses, luego de recibir el “sí” durante su descanso laboral. “Espectaculares vacaciones, más breves de lo necesario (como siempre)… Esta vez, además de visitar lugares preciosos (todos en #Chile) volví con la mejor contratación del mercado de pases: @camimz me dio el “sí” y nos vamos a casar”, contó el pasado 1 de marzo.

Manuel de Tezanos y Camila Muñoz ya están legalmente casados

Desde su cuenta oficial, el periodista publicó imágenes de la ceremonia que se llevó a cabo en una de las oficinas del Registro Civil. “Casados. Desde hoy legalmente somos Mr & Mrs DTP Muñoz”, escribió junto a una galería de imágenes.

Visiblemente satisfechos por haberse unido por las leyes terrenales, ambos posaron con sus anillos. Los comentarios no se hicieron esperar para la feliz pareja: “Qué hermosos”, “felicidades”, “que sean inmensamente felices”, “felicitaciones a Tinder papá”, “golazo al ángulo” y “grande Manuel”, fueron algunos de los mensajes que recibió el posteo.

Este domingo, Manuel de Tezanos visitó el estadio San Carlos Apoquindo para una cobertura deportiva y afirmó que era su primer clásico entre Cruzados y Colo Colo como un “hombre casado”.

El periodista muestra orgulloso su anillo en redes sociales. Foto: Instagram @manueldtp

Detalles sobre cómo se conocieron en Tinder

Hace algunas semanas el periodista conversó con Las Últimas Noticias sobre su relación sentimental con Camila y soltó algunos detalles sobre cómo se conocieron a través de Tinder. De Tezanos aseguró que “es la mejor historia”. Asimismo añadió: “Por eso queremos contarla nosotros, porque hay gente que inventa cosas”.

Durante la entrevista, el comentarista de 42 años narró que la primera cita que tuvieron fue en un supermercado, en plena crisis sanitaria. “Los dos aprovechamos para comprar alimentos. Enganchamos al tiro y hablamos harto por temas de deporte”, dijo.

Por su parte Camila apuntó que no conocía a Manuel de Tezanos pese a compartir la misma profesión y el gremio periodístico. La comunicadora no se atrevía a usar Tinder, pero finalmente fue una amiga quien la convenció de darle un intento a las posibilidades del amor.

“No lo conocía porque yo estaba metida en otros mundos del deporte. Una amiga me decía: ‘Tenís que meterte a Tinder porque la pandemia se va a acabar en dos años y no vas a conocer a nadie’. Yo no quería nada hasta que dije bueno”, confesó la ahora esposa de Tezanos.

Cabe destacar que ambos ya están a la espera de su primer hijo. Manuel compartió el pasado 9 de mayo una foto besando la barriguita de Camila y también colocó una ecografía del bebé que viene en camino.

El periodista suma 177 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @manueldtp

