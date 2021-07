Lo más tierno y gracioso que verás hoy: el hijo de Maly Jorquiera bailando como Michael Jackson

Una increíble personalidad y mucho ritmo ha demostrado terner Lucas, el hijo de Maly Jorquiera con Sergio Freire. A su corta edad en reiteradas ocasiones ha demostrado que heredó los dotes humorísticos de sus padres.

Maly Jorquiera es muy activa en sus redes sociales, en el caso de Instagram posee 843 mil seguidores. A través de esta plataforma digital, comparte sobre su vida personal, trabajo pero el que más se roba el protagonismo es el pequeño Lucas.

La actriz y comediante comparte con sus fans las ocurrencias de su hijo y a sus fans le encanta. Hace unos días compartió una anécdota que sacó muchas risas.

“Luquitas, come, ¡por favor! Hijito, “porfitas”. Come”, le decía la también conductora a lo que el niño respondió: “Mamá, ¡primero cálmate!”. Jorquiera compartió con sus fans el gracioso diálogo con su hijo y generó cientos de reacciones.

Algunas mamás se sintieron identificadas y otras aseguran que el niño además de tener mucha personalidad es muy gracioso.

El pequeños Lucas se ha adueñado de las redes sociales de su mamá con su encanto y gracia. Foto: Instagram @malyjorquiera

Hijo de Maly Jorquiera imita a Michael Jackson

La más reciente ocurrencia de Lucas fue bailar al propio estilo del ‘rey del pop’, Michael Jackson. “Noches de pandemia donde los #freirejorquiera”, escribió al inicio de la publicación Maly Jorquiera.

“Sin comentarios sobre su ídolo actual, déjenlo que se entere solo”, añadió. Hasta el momento, el tierno video tiene más de 174.000 mil reproducciones y más de mil comentarios con alagos para el niños.

“Dile porfa que lo hace súper bien”, “qué rico él y seco. Que siga aprendiendo no más de Michael porque además de ser un genio musical tenía un alma hermosa”, “precioso que Dios lo bendiga” y “cada día con más chispa de sus papás”, fueron algunos de los comentarios en el post.

Los humoristas revelaron que perdieron un bebé

A mediados del mes de mayo, Maly Jorquiera y Sergio Freire estuvieron el el programa De tú a tú con Martín Cárcamo. Dicha conversación no solo estuvo llena de risas sino también de grandes revelaciones.

Entre otras cosas, la pareja contó cómo se conocieron y la manera en que fue surgiendo el amor. Aunque también hubo espacio para hablar sobre su regalo más preciado: su hijo Lucas. Recordemos que los comediantes se convirtieron en padres en el año 2017.

Asimismo, Maly Jorquiera reveló que sufrieron una pérdida antes de la llegada de su hijo. “Nosotros habíamos perdido una guagua y fue ahí que dije ‘ya, a esta le voy a poner súper fe’, y de verdad fue bueno. O sea, no fue bueno perderla, pero nos dio una nueva oportunidad de hacerlo mejor”, señaló.

Del mismo modo, Sergio Freire habló sobre cómo el pequeño cambió su vida. “Es una entretención vivir esta pandemia con el Lucas. Ha sido increíble. De verdad que me arregló todo, el mundo para adelante, me ordenó. Como que llegó y ordenó mis metas”, señaló.

“Pensaba que yo era el protagonista de mi vida, pero no, es él. Y para él es todo lo que he hecho y lo que seguimos haciendo, entonces me marcó un horizonte muy hermoso, es lo mejor que pudimos tener. Es como la materialización del amor”, agregó.

Por su parte, Maly Jorquiera destacó que “tiene el arte en el ADN. Ponte tú nos nos dice ‘voy a hacer un chiste’ y para nosotros un chiste es muy importante, entonces respetamos su momento”.

La humorista suma 843 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @malyjorquiera

