Pamela Díaz reveló que durante 13 años no recibió “ni un peso” de la pensión alimenticia de sus hijos

Pamela Díaz y Carmen Gloria Aroyo se conectaron en vivo en Instagram y la presentadora hizo una confesión que dejó a los seguidores impactados. La transmisión se realizó por el lanzamiento del libro Y vivieron felices por siempre, escrito por la abogada.

Asimismo, resaltaron los puntos que trata el texto, por ejemplo: los temas legales cuando hay un divorcio y qué pasa con los hijos. Allí conversaron sobre las pensiones alimenticias y sobre aquellos padres que evaden sus responsabilidades.

Fue el escenario perfecto para que ‘La Fiera’ revelara su experiencia personal con sus ex esposos y padres de sus hijos. La figura televisiva confesó que por muchos años le tocó mantener a sus hijos ella sola y que no optó por la vía legal..

Recordemos que hace unos meses confesó que se quedó con el 10% de AFP de su ex esposo el empresario Fernando Téllez y ahora entendemos el porqué. La mujer de 40 años se unió a todas aquellas que demandaron a sus parejas, reteniendo el dinero y así pagar la deudas con sus hijos.

La presentadora y la abogada tuvieron una charla sobre los procesos legales con los hijos tras un divorcio. Foto: Captura Instagram @cg_arroyo

Pamela Díaz confesó que sustentaba económicamente a sus hijos sola

La conductora de Me Late Prime aseguró que cometió un grave error al no exigirle a sus parejas que ayudarán a sus hijos. “Yo mandaba a mis hijos, hacía lo que quería y no necesitábamos aquí a alguien que estuviera molestando… grave error. Durante 13 años no recibí ni un peso y ahora, como las cosas han cambiado, dije ‘bueno, tengo que hacer un cambio yo también’”, aseguró según detalla Página 7.

Del mismo modo, acotó que recientemente hizo un trámite para empezar a recibir la pensión de alimentos y que sintió vergüenza por llegar a esos extremos.

“Paso al mesón y me dan una hoja con un rut y yo… igual te da como cosa ¿Por qué tengo que estar llegando a esta instancia? Si el hijo es de los dos po’”, dijo.

En el mismo orden de ideas, Pamela Díaz tocó el punto de los días que le tocan a sus hijos estar con sus padres. La figura televisiva aseguró que sus ex esposos tienen el deber y el derecho de estar con ellos los días que corresponde y nada se lo impide.

“Los tengo todos los fines de semana. A veces ven más a Manuel (Neira) por un tiempo. Yo les dejo libre albedrío a los papás para que vean a mis hijos cuando quieran, soy demasiado buena gente. Pero a veces yo también quiero estar sola”, agregó.

“Debería ser más compartido y tener más buena onda, pero bueno… cada uno sabe cómo termina su relación. Pero te juro que a veces amanezco y digo ‘quiero un fin de semana para mí’”, aseguró.

Los consejos de Carmen Gloria Aroyo

La abogada escuchó con atención el caso de Pamela Díaz y aprovechó para aconsejarla a ella y a todas las mujeres que pasan por el mismo caso. Primero que todo, aclaró que ese concepto de que las mujeres son “diosas” y que pueden con todo debe desaparecer.

También tienen derecho a estar agotadas y necesitar un espacio para rencontrarse con sí misma y eso no está mal. “Si no lo hacemos, cuando te estás agotada, sientes una sensación de culpa, como que no fueras lo suficientemente buena, y sí lo eres”, puntualizó.

Asimismo, agregó que en el caso de llegar a acuerdos con los padres en buenos términos, de igual manera todo debe realizarse por la vía legal. “Sí, pero uno es pava. Uno cree que las cosas van a cambiar o van a estar bien. Uno piensa ‘cómo por el bien de los niños (no va a cumplir). Pero tienes razón’”, dijo Pamela Díaz.

La presentadora suma 2,4 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @pamefieradiaz

