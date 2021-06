Pamela Díaz y el caos para vacunarse: Tres intentos fallidos, un regaño y su “terror a las agujas”

Toda una travesia vivió Pamela Díaz para cumplir con ella y con los demás vacunándose contra el COVID-19. Mediante su canal de YouTube, la presentadora de Me Late Prime compartió el registro de “la ruta de la vacuna”.

La ex chica reality era parte de los rezagados de la inaculación. Por lo que decidió (casi por obligación) ir a vacunarse y documentar de manera muy graciosa todo lo que tuvo que pasar. Según ella, la razón por la que no se había vacunado es porque le tiene fobia a las inyecciones, de hecho se llevó un peluche de PF para que estuviera con ella.

“Les cuento que me voy a vacunar. No tenía ganas de hacerlo porque le tengo terror a las agujas. Tengo miedo, las agujas me cargan, me duelen”, inició contando en el video para iniciar su ruta.

La presentadora suma 2,4 millones de seguidores en su cuenta oficial.

Pamela Díaz y el proceso que vivió para vacunarse

La desinformación le jugó en contra a la presentadora y volvió mucho más complicado su día. Antes de recibir su primera dosis salió de tres centros de vacunación sin lograr su objetivo.

Primero, llegó a un lugar donde solamente estaban colocando la primera dosis. El segundo centró de vacunación al que asistió fue el Parque Bicentenario de Vitacura, donde había una inmensa fila de espera y eran muy excasas las oportunidades de lograr vacunarse allí.

Antes de dirigirse al tercer centro, Pamela Diaz aconsejó: “Acuérdense de informarse, por favor, como corresponde. Y la vacuna es gratuita. No les van a cobrar”. Al llegar a Casa Jacienta se enteró que tampoco podría vacunarse allí, pues solo colocaban segundas dosis.

La presentadora fue retada por una enfermera

En su cuarto intento Pamela Díaz llegó hasta la Colina, lugar donde efectivamente podría vacunarse. No sin antes hablar con una enfermera sobre que tanto le dolería la inyección como una niña chica.

Por su parte, la colaboradora médica le contó que en el colegio había vacunado a su hija Trinidad. “Ella era chica y no lloraba, ¿cómo vas a llorar tú que ya eres grande?”, le dijo.

Con mucho miedo y súper ansiosa, la también modelo esperó su turno hasta que finalmente le tocó. Con los nervios a flor de piel y abrazando su peluche de PF, la panelista le suplicó a la enfermera que usara una mariposa.

Mientras se preparaba para recibir la vacuna y decidiendo en qué brazo ponersela volvió a consultar si la inaculación sería dolorosa. “Claro que te va a doler porque estás viva. ¿Qué quieres?, ¿que te mienta?”, le afirmó la enfermera.

“Voy a escribirte en tu Instagram y voy a decir ‘lo peor fue haber vacunado a la Pamela Díaz’”, añadió entre risas.

La atrevida foto en ropa interior con la que fue elogiada

En su cuenta de Instagram, ‘La Fiera’ tiene más de 2 millones 400 mil seguidores. Y hace algunas semanas, la también empresaria deslumbró con una osada fotografía posando en ropa interior. La modelo tenía mucho sin mostrar su lado más atrevido en sus posteos.

Con un camisón abierto de color blanco, ropa interior negra y una sonrisa y mirada seductora, Pamela Díaz posó para las cámaras.

Esta es la sensual fotografía que dejó a sus fans impactados.

“Qué tengan buena semana People”, escribió Díaz en el post. Es evidente que se trató de un trabajo de modelaje, pues se encargó de etiquetar a todo el personal asistente, peluquería, fotografo y producción.

Inmediatamente sus fans reaccionaron ante la atractiva imagen. “Negra linda, eres guapa y simpática ¿qué más se puede pedir”, “qué fotaza, regia estupenda”, “qué bella mi pame ídola me encantas” y “la negra más linda de Chile”, fueron algunos de los comentarios.

