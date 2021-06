Ex tenista Fernando González muestra cómo ha crecido su hijo y comparte un lindo recuerdo de su infancia

La paternidad se vive al máximo y así lo demuestra el ex tenista profesional Fernando González, quien en su cuenta de Instagram ofreció una hermosa imagen junto a su primer hijo, Félix. Además de enternecer las redes, el famoso también mostró cuánto ha crecido el niño.

Aunque la postal no fue en el Día del Padre, si no antes, sin duda el mensaje es alusivo a la festividad. El ex deportista compartió un lindo recuerdo que tiene con su padre, en una imagen similar a la que difundió en redes sociales.

Así está Félix, el hijo de Fernando González

Encaramado en el lavamanos y sostenido por su padre, el pequeño mira con curiosidad mientras se aplica espuma para afeitarse. La carita de Félix es imperdible, pues demuestra mucha ternura para la imagen que suma más de 14.000 ‘likes’.

“Uno aprende mirando y uno de los primeros recuerdos de infancia es el haber visto a mi papá afeitándose, aquí se está repitiendo la historia, espero que esta nueva historia sea parecida a la que viví…”, expresó Fernando González.

Los comentarios no se hicieron esperar y sus seguidores le afirmaron lo hermoso que luce su hijo. “Qué precioso está, Ferna querido”, le dijo Millaray Viera. Por su parte Natalia Duco le dejó algunos emojis para celebrar la foto.

“Que aprenda a pegar esa derecha pronto, el mini bombadero”, le soltó otro usuario en referencia a las habilidades del tenis. “Hermoso bebé”, “grande bombarderito”, “lindos”, “tiernos”, “esperamos que sea mejor” y “hermoso cómo mira al papá”, fueron otras de las reacciones que dejaron los internautas.

En 2007, Fernando González se enfrentó a Rafael Nadal en el Masters 1000 de Roma. Foto: Instagram @fergonzalezel

Espera su segundo hijo con Luciana Aymar

La ex jugadora argentina de hockey sobre césped y esposa del ex atleta, Luciana Aymar, está embarazada por segunda ocasión. El pasado 10 de mayo compartió en Instagram que ya cumplió los 5 meses, por lo que ya arribó a los seis.

En la galería de imágenes luce su pancita y muestra cómo Fernando González le da un beso en presencia del pequeño Féliz. Sin duda una imagen familiar muy bella.

“Muy emocionada y feliz…. ya 5 meses!!! Se agranda la familia y el amor se multiplica!!! Disfrutando de este embarazo junto a mis amores @fergonzalezel y Félix”, escribió Luciana Aymar en aquel entonces.

Fernando González busca al “bomberadero de Lo Prado”

La noche del martes 15 de junio Chilevisión Noticias dio a conocer el caso de un grupo de vecinos que intentó repeler el robo de un vehículo en la comuna de Lo Prado. Las víctimas eran una mujer y su hijo, quienes fueron abordados por un grupo de delincuentes para quitarles su auto.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el actuar de un hombre identificado como Marcelo Hormazábal, quien se encontraba conversando con su hermano cuando presenció el hecho. “Estábamos hablando de los clásicos, del tenis. Estuvimos hablando del Fernando González, que le aprovecho de mandar un saludo. Bombardero, buena derecha, entonces como estábamos hablando de tenis…”, contó, indicando que se le ocurrió enfrentar a los delincuentes con las botellas de cerveza que había comprado hace unos minutos.

“Mi hermano se acercó. Yo le dije con cuidado por el tema de las pistolas o cuchillas, pero me di cuenta que no tenían nada (…) Hice lo que se pudo y a cervezazo limpio, como decían mis amigos, qué pena por las Coronas (las cervezas) pero se las llevó bien puestas“, señaló sobre el lanzamiento que ejecutó.

Luego que se diera a conocer el testimonio del hombre, Fernando González compartió el video de la noticia en su cuenta de Instagram, en donde inició una campaña para dar con el apodado “bombardero de Lo Prado”. “Por favor no haga lo mismo que el bombardero de Lo Prado. ¡Gracias por el saludo! Quiero reponerle las chelas que perdió. ¿Me ayudan a ubicarlo?“, escribió.

Te puede interesar

Fernando González y Luciana Aymar hablaron del complejo momento tras el nacimiento de Félix

Yamna Lobos celebra el primer año de su hija Agustina y muestra lo grande que está

Josefina Fiebelkorn y Jorge Arecheta tendrán su primer hijo: La actriz lo anunció el Día del Padre