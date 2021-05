Fernando González y Luciana Aymar hablaron del complejo momento tras el nacimiento de Félix

Fernando González y Luciana Aymar fueron los invitados del nuevo capítulo de De tú a tú. La pareja habló sobre sus carreras en el deporte, su relación y su experiencia como padres, tras recibir a su primer hijo en diciembre del 2019.

Según explicaron en conversación con Martín Cárcamo, la llegada de Félix no estuvo exenta de complicaciones. Y es que el pequeño tuvo que pasar 45 días en neonatología debido a su parto prematuro. Aymar sufrió preclampsia durante su embarazo, por lo que tuvieron que adelantar su nacimiento.

“Fuimos por 15 días (a Argentina) y nos terminamos quedando. El 25 me internan y Félix nació el 31. Se me disparó la presión. A partir de ahí estuve internada, me medicaron. Con la presión tenía días buenos y días no tan buenos. El médico el 31 decidió que Félix iba a estar mejor afuera de la panza. Me lo sacaron y pasó 45 días en neonatología, que es súper desgastante para las madres. Lo ves ahí y no te lo puedes llevar. Te parte el alma“, contó la argentina.

Fernando González y Luciana Aymar en De tú a tú – Canal 13

“Cuando nos dijeron ‘mañana se van’, no lo podíamos creer. Estábamos felices, pero a los 15 días salió la pandemia. Mis padres lo vieron dos veces antes de venirnos”, agregó.

Fernando González y Luciana Aymar esperan su segundo bebé

Recordemos que en marzo pasado, el ex tenista profesional reveló que espera su segundo hijo junto a la argentina. La noticia fue revelada durante los comentarios del ATP 250 Chile 2021, cuando el deportista reveló que se convertirán en padres nuevamente.

Durante el programa de Canal 13, la argentina confesó que ha tenido días más difíciles que otros, pues se encuentra radicada en Chile, mientras que su familia está al otro lado de la cordillera. “Tengo días que estoy muy bien, y otros que me agarra una tristeza enorme porque a Félix no lo puedo compartir, y este embarazo tampoco“, dijo al respecto.