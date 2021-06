Josefina Fiebelkorn y Jorge Arecheta tendrán su primer hijo: La actriz lo anunció el Día del Padre

Desde hace algunos días, trascendió en las redes sociales que los actores de la telenovela Edificio Corona Josefina Fiebelkorn y Jorge Arecheta esperaban un hijo. Y este domingo, la actriz se encargó de confirmar que era cierto.

Tras 10 años de una bonita relación amorosa, esta pareja espera a su primer hijo. En el marco de la celebración del Día del Padre, Fiebelkorn compartió una foto en redes sociales de su pololo con su mensaje dejó en claro que viene un bebé en camino.

Los futuros papás llevan una década juntos. Foto: Instagram @josefinafiebelkorn

Josefina Fiebelkorn reveló que está esperando su primer hijo

En su cuenta de Instagram, la artista de 32 años suma 167 mil seguidores con quienes comparte a menudo de su vida personal y profesional. Y en la misma plataforma exhibió a Jorge Arecha con un breve y contundente mensaje.

“Feliz Día del Padre. Te amo”, redactó junto a la imagen la actriz. Por su parte, el futuro papá repondió: “Gracias, amor mío”. Hasta el momento, la publicación tiene 13 mil ‘likes’ y cientos de comentarios de felicitaciones a los futuros papás.

“Felicidad en mi corazón, amor para los tres”, “que hermosura, felicidades los amo”, “un abrazo fuerte a los dos”, “felicidades para ambos, serán excelentes padres” y “qué linda noticia”, fueron algunos de los comentarios que dejaron plasmados en el post.

Por su parte, Josefina Fiebelkorn agradeció a sus seguidores en un comentario. “Gracias por todos los mensajitos. Los leo y los siento”, escribió la actriz.

Sus vidas profesionales han unido aún más a esta pareja de artistas chilenos. A lo largo de sus carreras han actuado juntos en varias oportunidades, incluso en alguna han tenido una relación amorosa.

Asimismo, ambos crearon un proyecto musical donde destacan con canciones escritas por ellos mismos y también éxitos de Lana del Rey y Madonna.

La actriz confesó haber sido víctima de relaciones abusivas

A mediados del año pasado, Chile fue vivió un estremecedor caso que despertó la opinión pública. Se trata de Antonia Barra, una joven que se suicidó tras ser violada.

Miles de mujeres salieron a gritar en las calles “el violador eres tú”, hicieron barricadas, manifestaciones y hasta cacerolazos. Todo esto con la insignia: “Justicia para Antonia”.

En esa oportunidad, muchas personalidades del país alzaron su voz para clamar por justicia en este lamentable caso. También para enviar mensajes de reflexión sobre la violencia contra la mujer.

La actriz suma 167 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @josefinafiebelkorn

En el caso de la actriz Josefina Fiebeljorn, no solo envió un contundente mensaje sino que también reveló que en una oportunidad fue víctima de relaciones abusivas.

Fiebelkorn reveló a través de redes sociales que aguantó malos tratos por creer que como mujer le “correspondía” mantener esta posición.

“No se compara con lo que vivió Antonia, pero también tuve que aguantar y soportar relaciones abusivas de pololeo cuando era adolescente. Pensaba que las cosas eran así y que no había posibilidad de cambiar el mundo porque a las mujeres nos “correspondía aguantar”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Confesó que, aunque estuvo en varias situaciones de abuso, no se percataba del daño del que era víctima.

“Me cuesta mucho hablar de esto, porque realmente me asombra la cantidad de situaciones y recuerdos en los que la violencia y el abuso estaban normalizados y simplemente no me daba cuenta del daño que estos podían dejar en mí”, detalló.

Fiebelkorn reclamó por la justicia de Antonia y calificó la actual situación que viven las chilenas como una urgencia.

“¡No quiero que mis miedos sean negligentes con las adolescentes de hoy. Antonia merece justicia ¡Urgente! Esto es por Antonia y por todas!!Basta!! En serio Basta!!”, afirmó.

