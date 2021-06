Así va la nueva casa de Connie Achurra: “Mi entusiasmo es gigante”

La famosa cocinera Connie Achurra está construyendo un hogar que la tiene muy motivada desde lo personal. Este jueves compartió con sus seguidores de Instagram una galería de imágenes sobre los avances de la estructura que compró para iniciar un proceso de refacciones.

Además de difundir imágenes, la también activista dejó los papeles que la acreditan como la dueña del espacio. Se trata de una antigua casa en Ñuñoa a la que ahora dedica trabajos de remodelación. Y es que la artista ya tiene pensado hasta dónde irá su cocina.

Los avances en la casa de Connie Achurra

“Compré una casa vieja para remodelarla a mi pinta porque justamente mi sueño era armar un espacio a medida para mis hijas y yo, sabiendo que es mucho más lento y complicado, sobre todo en pandemia, pero estoy feliz y gozo cada día del proceso”, inició contando la mujer de 43 años.

Asimismo afirmó que su entusiasmo es “gigante” y acotó que aún faltan múltiples trabajos para obtener el resultado final de su nueva casa. “Justo alcanzamos a ir a mirar revestimientos y otras cosas antes de la cuarentena”, acotó a modo de fortuna.

“El espacio sin techo es lo que va a ser mi futura cocina comedor, lo que era el comedor original va a ser mi taller, el living va a quedar más chico pero lo justo y necesario para un sillón cómodo y mi piano”, detalló Conncie Achurra, dando evidencia de sus gustos por la música.

Finlamente contó que el comedor estará integrado a la cocina y que “es el espacio clave en toda esta remodelación. Esta es lejos la etapa de más caos y desorden”, cerró la chef profesional.

Una dedicatoria a su antiguo hogar

Así como se siente emocionada por su nueva vivienda, Connie Achurra también expresó añoranza por su antigua casa, de la que se despidió con una dedicatoria en redes sociales. La cocinera vivió 16 años en ella.

“Al fin les puedo contar… en esta casa amada, que arriendo hace 16 años, nacieron y crecieron mis hijas. Aquí adoptamos a las perritas, aquí hice las portadas y mis 2 libros (…) en esta casa me reinventé cientos de veces, tanta vida entre mis 27 y mis 43”, escribió desde su cuenta oficial.

En ese momento había anunciado el “sueño nuevo” de remodelar un hogar en Ñuñoa, el cual compartirá con sus “hijas amadas”.

“Pero se termina una etapa y empieza un sueño nuevo: remoldelar una casa antigua en Ñuñoa con mis hijas amadas”, agregó.

El cambio de look de Connie Achurra

El pasado mes de marzo la influencer de comida saludable mostró un cambio de look que la tuvo muy contenta. La también comunicadora admitió que llevaba años luciendo igual, por lo que se decidió renovar su imagen. “Me hice un cambio de look después de años de estar con el pelo igual”, aseguró.

Connie Achurra apareció en sus redes sociales con su cabello más claro y liso. “Cuando era más chica vivía tiñéndome el pelo, lo tenía largo hasta la cintura y lo tuve rojo, negro, con mechas, azul, morado y caoba, cuando mis niñas eran chiquititas decidí no teñirlo más y me lo corté por primera vez hace como 8 o 9 años y la verdad es que amo el pelo corto, ahora me creció sin querer queriendo a propósito de la pandemia y ahora me dieron ganas de hacer un cambio”. explicó la famosa, quien agradeció a su estilista.

