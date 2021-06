Camila Andrade y su reflexión sobre salud mental: “Está bien sentirse mal… pero sigue adelante”

Camila Andrade lanzó una contundente reflexión sobre la importancia de la salud mental y algunos consejos personales. La ex Miss Chile sacó a relucir el tema por lo afectada que se ha visto en los últimos meses debido a la pandemia del Coronavirus.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde suma 482 mil seguidores, la conductora subió un video que encantó a miles de fans. En el clip se aprecian varias imágenes de la nacida en Concepción desarrollando diferentes actividades y con un ‘voice en off’ de ella misma.

Camila Andrade envía contundente mensaje de salud mental

Camila Andrade inspiró a sus seguidores con su más reciente publicación en redes sociales. “Si es que aún no lo has hecho, comienza a soltar eso que te hace daño, que no te gusta. Disfruta de los momentos sencillos, ríete, llénate de energía”, inicia diciendo en el video de TikTok que compartió también en Instagram.

Seguidamente, la chilena aconsejó a sus fans a hacer lo que más les haga sentir plenos. “Comienza a hacer las cosas que realmente te hacen sentir una persona feliz y realizada, sin importar lo que diga el resto. Al final del día tú sabrás lo satisfactorio que es”, agregó.

“Protégete, cuida tu energía, sé perseverante y lucha siempre por lo que más quieres. Yo te prometo que las cosas se van a ir acomodando y te va a encantar esa energía”, cerró Camila Andrade.

A la grabación también agregó un extenso texto sobre lo que le inspiró a dar esos consejos. “He leído mucho estos últimos días respecto de la salud mental en Chile, y como ya sabrán ha empeorado desde la pandemia… y la verdad está bien sentirse mal, porque es parte del proceso, una respuesta natural a lo que estamos viviendo, pero sigue adelante”, escribió.

“Busca lo mejor de ti en estos momentos, cuando pase el tiempo serás una mejor persona y más resiliente. Fortalece tus lazos afectivos, realiza alguna actividad física, piensa y reflexiona en todo lo que has logrado, valórate y busca la felicidad en pequeñas cosas! A mi me ha ayudado mucho”, continuó a modo de cierre.

Los seguidores de Camila Andrade no tardaron en aplaudir sus palabras. “Nos dejaste llenos de energía, quedamos listos para seguir la semana”, “amo esto eternamente. Es un reflejo de cómo llevas la vida y un ejemplo a seguir”, “qué hermosa reflexión” y “es un lindo mensaje, ojalá todos fueran como tú”, fueron algunas de las reacciones que recibió el post.

En 2013, Camila Andrade se convirtió en la reina de belleza chilena. Foto: Instagram @cmiandrade

¿Le fue infiel Ignacio Casale a la presentadora?

A comienzos de este año, Camila Andrade y el piloto de motociclismo Ignacio Casale terminaron su relación sentimental. Por su parte, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que hubo infidelidad por parte de él y eso acabó con el amor.

Hace unos días, la reportera realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de Instagram. Fue entonces cuando un seguidor le consultó: “Verdad que Ignacio Casale le puso los cuernos a la María José Galilea y a la Camila Andrade?.

Por su parte, Andrade respondió: Así es y la Camila lo encontró con las manos en la masa con una reina de belleza. No es la Daniela Nicolás para que no se pasen rollos”. Esto generó un gran impacto en los internautas, sobre todo con respecto a Galilea con quién el deportista estuvo casado solo unos meses.

Más de 480 mil fans acompañan a la modelo en su cuenta oficial. Foto: Instagram @cmiandrade

