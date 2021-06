José Miguel Viñuela rememora los inicios de Pamela Díaz en la televisión con ‘Mekano’

El presentador de televisión chileno José Miguel Viñuela es muy activo en sus redes sociales. De hecho, más de una vez ha sorpredido a sus seguidores con videos y fotos del recuerdo que evidencian sus inicios en la televisión.

Recordemos que el profesional fue conductor del exitoso programa juvenil Mekano entre 1997 y 2005. Y la mayoría de los contenidos antiguos que publica giran en torno a esta producción.

Esta vez, el rostro de Mega no fue el protagonista del video del recuerdo que compartió a través de sus historias de Instagram. La grabación publicada originalmente por la cuenta de @mekano.fans gira en torno a Pamela Díaz.

José Viñuela recuerda los inicios de Pamela Díaz en la TV

Jose Viñuela compartió en sus stories este miércoles dos videos de la primera vez que Pamela Díaz salió al aire en televisión nacional. Para ese entonces, la también presentadora particpó en el concurso de belleza Miss 17.

En la primera grabación, Díaz se encuentra en el estudio de Mekano y es presentada por Viñuela. La joven se encontraba junto a las demás concursantes.

En el otro material, Pamela Díaz habla sobre su personalidad. “No soy tan tierna, no me gusta que me anden dando besitos. Soy un poco fría”, aseguró la actual presentadora de Me Late Prime, en TV+.

En este sentido, el conductor escribió: “Mira Pamela, hace un mundo atrás”. Asimismo añadió: “Cuando éramos jóvenes e inocentes”. Por su parte, Díaz también compartió los registros en su cuenta y dijo: “Mi primera vez en TV”.

José Miguel Viñuela junto a Elisa, su cuarta hija. Foto: Instagram @josemiguelvinuela

Pamela Díaz y el cansancio que siente de ser madre

Hace algunos días la polola de Jean Philippe Cretton estuvo en un nuevo capítulo de Sin Editar. En dicho programa conversó con Javiera Contador sobre distintos temas, incluyendo la maternidad. Fue en este contexto que ambas comenzaron a compartir sus experiencias llegando a una particular pregunta.

“¿No te cansan los niños?“, le preguntó la Fiera a la actriz. “Sí, y mucho”, respondió esta última. Tras el comentario, la animadora profundizó en las sensaciones que tiene actualmente, en relación a sus hijos.

“Yo estoy agotada. A veces me dan ganas de venderlos, pero nadie me pagaría por ellos”, dijo Pamela Díaz. “No, quién te va a pagar por los niños”, comentó Javiera Contador. “Estos cabros, además, son insoportables”, continuó la animadora.

Posteriormente, señaló que “ahora los niños hablan tanto. Antes los niños no hablábamos tanto”. “No sé si hablábamos tanto, pero siento que antes la pieza de la mamá, era la pieza de la mamá y se respetaba. Mis hijos se van a la 1 de la mañana, por lo general a las 12″, contó Javiera.

Luego de intercambiar algunas opiniones, la Fiera expuso el lado bueno de la maternidad. “Igual son ricos, porque en la mañana se despiertan y te dan besos, y eso me encanta. Aparte son comprensivos cuando cachan que una está media loquita”, dijo entre risas.

Más de 2,4 millones de fans en su cuenta oficial. Foto: Instagram @pamefieradiaz

