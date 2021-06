Llaman “hombre” a Vesta Lugg y la influencer no se calla: “Te invito a reconsiderar tus procesos mentales”

Regia y poderosa: así lució Vesta Lugg es una nueva publicación de Instagram. La influencer fue maquillada por su gran amigo y estilista profesional de grandes artistas, Raúl Flores.

“Si las miradas mataran”, escribió la también cantante junto a las fotos, posando en un sillón y mostrando un frasco de perfume. Tras su publicación, miles de usuarios exaltaron la belleza de la intérprete de El Contrato.

Por su parte su pololo, el futbolista chileno Pablo Galdames, reaccionó a la imagen diciendo: “La tuya me hizo el amor. Eres una bomba”. Pero no todo fue color de rosas, pues así como elogiaron su foto no podían faltar comentarios de los ‘haters’.

La influencer suma más de 1 millón de fans en su cuenta oficial. Foto: Instagram @vestalugg

Vesta Lugg responde a usuaria que la llama “hombre”

Más de un millón de seguidores suma Vesta Lugg en su cuenta oficial de Instagram. Por tal motivo es muy activa y suele compartir con sus fans de su cotidianidad, viajes, vida personal y por supuesto, su música.

En cuanto a su más reciente publicación, una usuaria le escribió: “Pareces hombre, deberías dejar de hacer tantas pesas”. Sin embargo, Vesta Lugg no se quedó con tan desubicado mensaje y decidió responderle con educación, pero poniéndola en su sitio.

“Hola Clau y sus perros (así se identificaba la cuenta). Asociar un atributo físico a un género es sesgado e incorrecto. Te invito a reconsiderar tus procesos mentales y a no imponer otros, tus gustos personales”, respondió la artista.

Tras estos comentarios, muchos internautas salieron en defensa de Vesta Lugg. “Clau no te veo, pero saludos a tus perros y a tu salud mental. Vesta hermosa como siempre”, “qué comentario más desubicado” y “sigue haciendo pesas y corriendo porque estás que ardes”, fueron algunas de las reacciones.

La respuesta de la cantante al comentario machista de Árcangel

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el cantante puertoriqueño Árcangel causó indignación en redes sociales. El artista hizo un comentario machista que indigno tanto que muchas personalidades le respondieron, entre ellas Vesta Lugg.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de Payaso escribió: “Quieres que te respeten como mujer bla bla bla! Pero te pasas enseñando el cu** en las redes sociales por likes”.

“Las mujeres que se comportan se distinguen, y se catalogan como damas”, sentenció. Al leer estas palabras, Lugg se indignó y a través de su cuenta de Instagram le respondió con una contundente reflexión.

Esta fue la imagen que usó la cantante para responder el mensaje de Árcangel. Foto: Instagram @vestalugg

“Mi culo es mío. El culo de mi compañera es de ella. Me da asco… asco la definición de ‘dama’ que por consecuencia da a entender que hay ‘ciertas mujeres’ que merecen respeto y otra que no. Que mostrar o no mostrar el culo me hace mejor o peor persona”, inició diciendo la intérprete.

“Por esto seguimos marchando y gritando. Porque el género está siendo condicionado a actuar solo cuanto plazca al hombre, y cuando lo hacemos por nuestra cuenta, nuestra calidad humana es reducida a ‘le daría todo los likes, ojalá con la boca, a ese culo'”, agregó.

La cantante repudió las palabras del reguetonero. “Asco me da que alguien con una plataforma tan relevante me diga que no merezco respeto”. “Soy Mujer y tengo culo. Merezco respeto. Mi compañera tiene culo y merece respeto. Merecemos todas respeto”, cerró.

