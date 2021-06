Rocío Toscano cumple 4 meses con sus mellizos: “Los más desafiantes y agotadores”

Parece que el tiempo vuela, pero Rocío Toscano ha sabido aprovecharlo. Desde que nacieron sus mellizos, el pasado 14 de febrero, la actriz no se ha perdido un solo momento junto a Alma y Luca, los bebés que la flecharon en el Día de los Enamorados.

La artista se encuentra actualmente en Colorado, lugar donde dio a luz, aunque recientemente contó que se regresará a Chile, luego de romper el romance que tenía con el padre de sus hijos. Sin embargo, aún no ha compartido fecha de viaje y se mantiene en casa de sus padres.

Los mellizos de Rocío Toscano ya tienen 4 meses

En motivo de celebrar la primera etapa de vida de Alma y Luca, la famosa de 27 años escribió un emotivo y sincero mensaje acerca de la maternidad y lo que significa ser madre de mellizos. Sin duda es una tarea que, como ella misma lo describe, es desafiante.

“Los mejores 4 meses de todos mis años, los más desafiantes y agotadores”, escribió al comienzo de su publicación, una galería de fotos más de 105 mil ‘likes’ y 1.130 comentarios.

“Podría escribir tantas cosas, pero estas imágenes hablan por sí solas”, agregó la ex actriz de Verdades Ocultas. “Los amo mis melliz, mucho, demasiado, infinito, tanto tanto que no cabe en mi ser y exploto en lágrimas de agradecimiento, felicidad y amor”, continuó.

Rocío Toscano reconoció que es “primera vez” que se siente “realmente enamorada”. Aunque quizás no hubo intención, fue un disparo directo a la relación con su ex pareja. “Lo estoy dando todo y daré más, por ustedes y por mí”, cerró en su cuenta oficial de Instagram.

Los mensajes de sus fans no se hicieron esperar, quienes le enviaron fuerzas y elogiaron lo bellos que están sus bebés. “Mamacita eres lo máximos y tus cachorros son hermosos”, “me encanta porque son los tres iguales”, “no soy madre aún, pero te admiro mucho” y “tremendo aguante, felicitaciones”, fueron algunas de las reacciones.

La actriz no se pierde un solo momento con sus bebés y lo documenta en redes sociales. Foto: Instagram @rociotoscanoactriz

La ruptura con su ex

Luego de que la relación llegar a su fin, la ex pareja de Rocío Toscano regresó a Chile, por lo que desde entonces ella ha criado sola a sus mellizos. Sin embargo, ella tiene deseos de regresar al país, aunque a ciudades diferentes. Sobre lo ocurrido, la modelo aseguró que sus padres no estaban de acuerdo.

“Después de cinco años de relación decidí separarme porque había cosas que no me gustaban. Si seguía con él tenía que vivir en Santiago, porque él tiene otro hijo (de 9 años) y yo no quiero vivir en Santiago”, detalló en el mencionado periódico.

Asimismo, contó que no son sus planes radicarse en la capital. “Quiero tener mi vida entre el sur y Santiago, siempre trabajando en lo mío. Tengo sed de actuar. Llegaré a Osorno, donde tengo mi familia”, afirmó.

A pesar del quiebre, tanto ella como su ex pareja no han mostrado posturas ni mensajes polémicos. Tal parece que todo fue bajo mutuo acuerdo y ahora la actriz está únicamente centrada en sus mellizos.

Rocío Toscano siempre ha demostrado su pasión por los deportes y la actividad física. Foto: Instagram @rociotoscanoactriz

Lee también:

Dj Méndez confesó que tiene pareja y lo ha mantenido en secreto

Chef Jorge Rausch se derrite en elogios para Marbelle: «Es una dama completa»

La reflexión de Juanita Ringeling con 9 meses de embarazo: «Las madres perfectas no existen»