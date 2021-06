Dj Méndez confesó que tiene pareja y lo ha mantenido en secreto

Contundentes declaraciones las de Dj Méndez en el programa Podemos Hablar de Chilevisión. No solo sorpendió con su pólemica postura frente a las vacunas contra el COVID-19, sino que también reveló que tiene polola.

El reconocido cantante y productor discográfico chileno se separó de Marcela Duque hace un año y medio. Sin embargo, según él mismo ya su corazón late por otra mujer la cual lo hace sentir muy atractivo.

Dj Méndez tiene una nueva relación sentimental

El nuevo capítulo de Podemos Hablar contó con la participación de Helhue Sukni, Claudia Pizarro, Iván “Potro” Cabrera, Eva Gómez y Leo Méndez. Por su parte el conductor del programa, Julián Elfenbein, les consultó: ¿Se sienten actractivos?

En ese momento, la respuesta de Dj Méndez generó impresión para todos los presentes y televidentes. “Mi mujer me ha dicho que soy rico”, dijo, dejando a todos sorprendidos.

Así lució Dj Méndez durante el programa que transmite Chilevisión. Foto: Captura de video.

De inmediato le preguntaron sobre su vida sentimental y dijo: “Mi corazón está así, mira”, expresó haciendo con sus manos el gesto de un corazón palpitando.

Se nota que Dj Méndez está profundamente enamorado de la mujer con quien está compartiendo su vida, aunque decidió no revelar el nombre. “Estamos pasando por un proceso muy lindo”, aseguró.

También se refirió a su ex esposa diciendo: “Yo estaba casado hasta hace un año y medio con Marcela Duque. Estoy separado de ella”. Recalcó que actualmente está con otra persona pero que hasta ahora lo había mantenido en secreto.

La postura sobre las vacunas del productor musical

En el mismo capítulo de Podemos Hablar, el nacido en Valparaíso reveló su postura sobre las vacunas contra el Coronavirus. Sus dichos han causado polémica en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde han criticado severamente su postura.

Julián Elfenbein le consultó a los invitados del programa si obligarían a vacunarse a todos los rezagados. Por su parte, Dj Méndez dijo: “Yo me voy a vacunar porque el sistema me está obligando“.

Su respuesta fue impactante para todos y Helhue Sukni le respondió: “¿Y no te has vacunado todavía? Tú eres viejo, ya deberías estar vacunado”.

“Aún no lo he hecho. Nunca me he vacunado con otra vacuna y no me ha pasado nada”, puntualizó. Asimismo recalcó: “Lo que estoy diciendo ahora es que me voy a vacunar, pero por obligación”.

El reconocido cantante chileno suma 464 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @_mendezofficial

En este sentido, la periodista Eva Gómez le consultó por qué no se había vacunado antes y ahora sí lo hará.

«Porque nunca me he vacunado de la influenza, ni otro. Mi opinión es la siguiente: nadie me está diciendo lo que me están poniendo en mi cuerpo, nadie me puede decir: ‘Esto contiene esto y esto’. La influenza vive por muchos años antes, todos los años se vacunan y yo nunca me he vacunado», respondió.

Del mismo modo, agregó que no contradice la existencia del virus pero que no está de acuerdo con la vacuna. “No estoy diciendo que es chiste el virus, pero si tú me preguntas a mí, yo no me vacuno porque no sé qué están poniendo en mi cuerpo”, aseguró.

“Todavía no existe ningún antídoto para sida, cáncer, ni nada, y en un año, voilà, tenemos un antídoto contra este virus”, argumentó Méndez.

Julián Elfenbein hizo un llamado a vacunarse

El conductor del programa aprovechó el tema para enviar un llamado a toda la población a vacunarse. Según los expertos es la única manera de “volver poco a poco a la normalidad”.

“Tiene que hacerlo toda la población, más allá si lo exige la ley o no. Es un tema de salud pública, el que no lo hace pone en riesgo no solo su vida, sino que a los demás”, aseguró el periodista.

