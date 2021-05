DJ Méndez habló sobre la sexualidad de su hijo Leo: “Mis sospechas siempre estuvieron, yo lo venía cachando”

Leopoldo Méndez Alcayaga, mejor conocido como DJ Méndez abrió su corazón como nunca para conversar de su vida personal y familia. En entrevista para el programa De Tú a Tú transmitido por canal 13, el artista habló sobre la sexualidad de su hijo Leo.

El oriundo de Valparaíso le confesó al presentador Martín Cárcamo que para él no fue una sorpresa que su hijo fuese homosexual. También le detalló cómo es su postura con respecto a este tema, que actualmente para muchos sigue siendo tabú.

En este sentido, el productor y cantante estuvo en la casa de Cárcamo para esta exclusiva. Cabe destacar que no sólo habló de Leo, sino también de su carrera, familia y ciertas dificultades que ha vivido.

DJ Méndez habló sobre la orientación sexual de Leo

Dj Méndez, con más de 460 mil seguidores en Instagram, tiene seis hijos: Stephanie, Leo Junior., Eva, Esai, Isis y María Fernanda. Y aunque la distancia los separa, pues casi siempre están en Suecia, tienen una bonita relación entre ellos.

Sin embargo, el productor se enfocó en hablar sobre Leo Junior y su orientación sexual. “Yo he sido papá-madre de mis hijos, mis sosprechas siempre estuvieron entonces no fue como que de repente ‘ah mi hijo es gay’, nunca fue así yo lo venía cachando”, fue lo primero que declaró.

No obstante, el chileno aseguró que a pesar de todo, nunca vio a su hijo como si estuviera mal o fuese diferente al resto. “No había diferencia. Lo que hizo Leo es un acto de valentía y de amor propio y de darle para adelante. Abrió la mente de varios”, aseguró.

El destacado productor también contó que su hijo ha pasado por un gran proceso, donde no sabía cual era el siguiente paso para él. “No sabe si se quiere operar o no. No sabía si se iba a cambiar a un nombre femenino. Es parte de, porque se está conociendo. Tenía claro que es gay, pero van pasando cosas en el camino y un día me dice que está pensando en operarse”, contó su orgulloso padre.

Asimismo, detalló que en caso de tomar la decisión de operarse no era tan sencillo lograrlo. Leo Junior debe hablar con varios especialistas que le harán saber si está listo para ese gran cambio, y este proceso dura un año.

“Hoy yo siento que se ama tanto y está tan seguro de quién es, es Leo Méndez, y ama a otro hombre. Está lleno de amor ese cabro chico y de valentía, es un ejemplo”, dijo DJ Méndez.

A través de las redes sociales, el productor le recalca constantemente a su hijo su apoyo y el amor que siente por él. Hace unas semanas Leo compafrtió una imagen al desnudo mostrando sus tatuajes.

Por su parte, su papá le escribió: “Eres de otro planeta…llamado perfección. Qué suerte tengo de ser tu padre, te amo profundamente hijo y gracias por ser tú”.

Este es tipo de imágenes que Leo Méndez acostumbra a publicar en redes. Foto: Instagram @leomendezofcl

Su pasado como delincuente

Tras la partida física de su tía, el cantante DJ Méndez comenzó a involucrarse en algunos delitos. Según explicó al animador Martín Cárcamo, en De tú a tú, todo partió cuando tenía entre 13 y 15 años, luego de una fiesta donde un amigo se ofreció a llevarlo a su casa en un auto robado.

“Lo veo que llega al auto con un destornillador, el loco mete la chapa, le hace.. No sé cómo, ni siquiera fue lo que yo pensaba por películas. Rompe, y se mete, no sé por qué… Se da la vuelta y dice ya, súbete, vamos para la casa. Yo me fui con una adrenalina como ‘ohh qué es esto. Yo también quiero hacerlo’. Y después para donde ibas, ibas en auto”, señaló.

Después, los delitos fueron subiendo de nivel. “No me gusta hablar de eso, pero igual ha sido parte de mi infancia porque era menor de edad. No es excusa, pero es más fácil. Hoy en día, no hay forma que me quisiera meter en un mundo así. Me da dolor porque uno hace sufrir a gente. Yo lo hacía por odio que estaba teniendo al mundo”, dijo.