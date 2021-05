DJ Méndez reveló que fue víctima de abuso sexual a los 10 años de edad: “Si yo lo veo ahora, es un abuso”

En un nuevo capítulo de De tú a tú, DJ Méndez se sinceró sobre algunos pasajes de su vida, como su infancia en el Cerro Barón de Valparaíso, en donde tuvo experiencias con el consumo de alcohol y drogas a temprana edad e incluso fue víctima de abuso sexual.

El artista contó que su padre manejaba un camión y que era muy bueno con los números. “Me sacaba la cresta con las matemáticas. No le gustaba que no supiera una multiplicación. Me enseñó a puro chachazo. Era muy estricto”, dijo al respecto.

En este contexto, recordó que el día que su padre se fue de la casa, no entendió la situación. “Eso yo no lo entendí nunca. Yo pensé que mi papá nos había dejado no más, y ahora éramos yo, mi mamá y mis dos hermanos. No tengo recuerdos de que en ningún momento mi papá me dijo ‘chao’ o algo así. Desapareció“, señaló.

DJ Méndez comentó que la partida de su padre lo afectó profundamente y que aquella pérdida lo llevó a consumir alcohol y drogas a muy temprana edad. “Mi vieja la sufrió de verdad conmigo y mis otros dos hermanos”, comentó, indicando que cuando probó estas sustancias, tenía entre 9 y 10 años.

DJ Méndez en De tú a tú – Canal 13

“La primera vez que llegué a la casa mareado, casi vomitando, mi mamá me sacó la cresta“, confesó. Sin embargo no fue lo único, ya que también aspiró neoprén. “Lamentablemente había mucho niño como yo, que aspiraban neoprén que lo vendían en bolsa. Era heavy. Era fácil comprar al zapatero que tenía este pegamento fuerte. Es lo peor que podí hacer. Es algo muy malo para el cerebro, para tu cuerpo, para tu mente”, dijo.

El artista reveló que la sustancia le provocaba alucinaciones, pero aseguró que “el dolor de cabeza que trae después de que se te va el efecto, es brutal“.

DJ Méndez fue víctima de abuso

En medio de la conversación con Martín Cárcamo, el intérprete de “Estocolmo” reveló que durante su infancia vivió otras situaciones que lo marcaron. “Perdí la virginidad a los 10, pero ese es un tema… Me pasaron cosas cuando chico. Fue heavy, porque no fue algo placentero“, dijo.

“Fue con una mayor de edad. Mira, yo nunca hablo del tema porque se puede malentender o algo. Pasó lo que tenía que pasar. Yo estaba nervioso, a mí no me gustó obviamente. Por dentro siempre me dolió”, comentó al respecto.

Ante la impresión del animador, quien le comentó que el hecho fue un abuso sexual, el cantante señaló que: “A estas alturas de mi vida he trabajado harto con eso. Si yo lo veo ahora, y me pongo a examinar es un abuso, si yo era menor de edad”.