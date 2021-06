Gala Caldirola también estará en ‘El Discípulo del Chef’: “Vuelve a Chile para entregarse por completo”

Gala Caldirola se unirá a los 16 famosos que serán parte del programa de cocina El Discípulo del Chef . A través de las redes sociales, Chilevisión confirmó la participación de la modelo en la nueva versión de la exitosa producción gastronómica.

Hasta el momento, ya son ocho de los concursantes que disputarán por ser los mejores en la cocina en esta segunda temporada. Además de Caldirola, están el cantante de trap Kidd Tetoon, la modelo Helénia Melán, el actor Álvaro Morales, la hija del Chino Ríos, Constanza Ríos, La mamá de Arturo Vidal, Jacqueline Pardo, el famoso “zafrada” Víctor Díaz y el bailarín Fabricio Vasconcellos.

Gala Caldirola participará en El Discípulo del Chef

A través de la cuenta de Instagram @discipulochv fue publicado un video anunciando la participación de Gala Caldirola. “Una mujer llena de luz nos conquistó con su simpatía, estilo y fuerza. Española de alma libre que conoce muy bien los secretos mediterraneos de la cocina”, anunció la voz promocional.

“Sin perder su esencia vuelve a Chile para entregarse por completo a los fuegos de la competencia. Gala Caldirola llega para sorprendernos en El Díscipulo del Chef, famosos a la cocina”, cerró.

La publicación alcanzó más de 8.700 reproducciones hasta el momento y cientos de comentarios celebrando la participación de la española. “Qué bueno, a mí me encanta ella, solo éxito para este nuevo desafío”, linda como siempre” y “los dejarás a todos con la boca abierta”, fueron algunas reacciones de los internautas.

Emilia Daiber será nuevamente la presentadora de este programa culinario chileno. En un comunicado, el equipo de producción dijo: “Tres destacados chefs competirán como capitanes de un equipo de discípulos. ellos deberán aprender y trabajar en grupo para evolucionar en la cocina”.

“Los cocineros también competirán para defender a sus pupilos” añadieron. Falta poco para que sea revelado la fecha de estreno, los chefs y quienes serán el resto de los integrantes. Sin duda este estelar tiene a muchos expectantes.

Más de 2,5 millones de fans la acompañan en su cuenta oficial. Foto: Instagram @galadrielcaldirola

Su quiebre con Mauricio Isla, según Oriana Marzolina

Hace algunos días Oriana Marzoli, aprovechando el nuevo capítulo de Algo pasa con Oriana, se refirió a distintos temas y uno de ellos fue el quiebre entre Gala Caldirola y Mauricio Isla. Sobre esto último, la venezolana fue clara en decir que “lo que veía venir, es que fuese algo de interés. Estaba claro”.

“A ver, Gala aquí en España ya no es muy conocida, pero los que la conocimos sabemos el perfil de chico que a ella le gustaba. No era nada compatible con lo que estaba en este momento, pero bueno, digamos que puede llegar a pasar que te enamores de un tío, da igual su físico, da igual todo. Viendo el billete que tenía en la cartera, que era futbolista. Bueno, a lo mejor tiraba un poco eso, más que el perfil del chico guarro que ella gustaba”, señaló.

Posteriormente, remarcó que el tiempo siempre da la razón y que en su caso ocurrió con sus dichos sobre la modelo española y Lisandra Silva, a quien de quien también había hablado en el programa.

“Al final el tiempo siempre da la razón a quien la tiene, me lo han dicho con Lisandra, me lo han dicho con Gala, me lo han dicho con todos. Pero bueno no pasa nada, yo siempre espero porque el tiempo de Dios es sabio y ahora todos los que me critican se tienen que poner un puntito en la boca”, dijo.

