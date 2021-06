María Luisa Godoy mostró a su hijo Ignacio en redes y sus fans quedaron impresionados con lo grande que está

Cada vez que la periodista María Luisa Godoy muestra su adorable familia en redes sociales, sus fans se llenan de ternura. La mujer de 41 años derritió a los usuarios de Instagram este domingo leyendo un cuento junto a sus 4 hijos.

La presentadora del matinal Buenos días a todos narró la fábula ‘Se busca’ junto a Violeta, Jacinta, Luisa y el menor del clan Ignacio. Dicha historia deja un buen mensaje a los niños, por lo que decidió grabar el momento y compartirlo con sus seguidores.

Asimismo, lo que más llamó la atención de los internautas fue ver lo grande que está Ignacio. Recordemos que el niño arribará a su primer añito en el mes de septiembre.

La presentadora constantemente exhibe su linda familia en redes sociales. Foto: Instagram @marigodoyibanez

María Luisa Godoy muestra lo grande que está Ignacio

Las niñas como siempre derrocharon belleza y ternura, sin embargo, esta vez las miradas fueron acaparadas por el pequeño ‘Nacho’, como le dicen de cariño. El infante permaneció atento a los colores del libro mientras su mamá narra la historia.

“Muero de amor por el nachito”, “qué familia más linda, me encantan”, “está muy grande tu bebito, me encantan sus domingos de cuentos” y “qué lindos todos, uff ese bebé está muy grande”, fueron algunas de las reacciones de los fans ante el escenario.

Hace unos días, la nacida en Santiago también sorprendió a sus seguidores con una adorable postal junto a su bebé. “Felicidad”, escribió en la imagen que alcanzó casi 17 mil ‘likes’ y cientos de comentarios.

La animadora cuenta su experiencia como mamá de 4

A mediados de marzo, María Luisa Godoy conversó con Carola de Moras en el programa Beauty Velvet . En la entrevista, además de revelar algunos secretos, también se refirió a la maternidad tras tener su cuarto hijo.

La presentadora dio a luz a su hijo en septiembre del año pasado y anunció su llegada a través de redes sociales. “Nació mi príncipe! Se hizo esperar con más de 41 semanas… Muero de amor!!! Gracias a todos por sus lindos mensajes y buenas vibras que me mandaron para el parto”, escribió en Instagram.

La animadora suma más de 511 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @marigodoyibanez

En este sentido, se sinceró sobre lo que ha significado la maternidad para ella y lo fuerte que ha sido en ocasiones. “¿Sabes qué? Yo nunca me había tomado un post natal completo. Porque a mí con la última guagua, me pidieron que asumiera el matinal cuando al Luisa tenía dos meses”, reveló en la entrevista.

“Dos (festivales de) Talca con guaguas recién nacidas, y este (festival de) Viña embarazada. Pero este… Bueno, y ahí lo asumí con la Luisa de dos meses y como condición puse que la pudiera llevar al canal y dar papa libre demanda”, agregó.

“Ahí tenía 36 años Carola, ahora tengo 40. ¡41!“, puntualizó la animadora, quien reconoció que con la pandemia decidió tomarse el post natal completo.

Asimismo, admitió que la maternidad se le ha “hecho pesada”. “Yo doy papa. Ahora me toca papa a las doce. Y despierto a las cinco a dar papa de nuevo. Ya no se despierta a las tres. Y ahí ya me ducho y me voy al canal, me junto con la Carola (Escobar) y Gonzalo (Ramírez) allá a las 06:15″, comentó.

“Cada hijo cansa más, porque una ya no está tan nueva y se van sumando las cargas. Si uno no duerme por uno, no duerme por dos, no duerme por tres, no duerme por cuatro, pero este se me ha hecho pesado“, cerró.

