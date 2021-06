Marita García se siente muy cómoda lejos de la televisión: “Vida sencilla, aquí hay poco que aparentar”

Estar alejada de la televisión parece ser uno de los mejores escenarios para la actriz Marita García, reconocida por participar en series exitosas como Somos los Carmona y Pituca sin lucas. Su último papel fue el de Maite Soto en la eterna Verdades Ocultas, en 2018, dando un adiós que aún no se sabe si fue definitivo.

Las características de su personaje le llevaron a solicitar que fuese excluida de la producción, ya que según cuenta la artista, Maite “era una niña que le pasaban puras cosas malas”.

“Llevaba un año y medio llorando cuatro veces a la semana, a veces más. Si a ti se te muere un familiar muy cercano lloras un año y medio todos los días, pero no en el trabajo. El cuerpo no distingue de la lágrima falsa de la real”, expresó Marita García tras pedir su retiro de Verdades Ocultas.

Marita García se siente estupenda alejada de la televisión

Si bien no ha dado fechas de su regreso a la pantalla chica, tampoco ha confirmado si su despedida de 2018 fue un “adiós” o “hasta luego”. Lo cierto es que la intérprete se siente muy bien y desde las redes sociales lo demostró con una imperdible reflexión.

“Otro lunes de montaña. Vida sencilla. Aquí hay poco que aparentar, poca superficialidad que sostener. Sin maquillaje, con ropa cómoda que pueda llenarse de tierra y semillas”, comenzó diciendo Marita García, quien posee más de 130 mil fans en su cuenta oficial.

Sobre una vuelta a la actuación, la artista de 35 años fue clara: “Veo muy lejano el tiempo de grabar en televisión, siento que no quisiera vivir en ese ritmo otra vez. Me he vuelto lenta y eso me hace más feliz”, aseguró.

Marita García ha demostrado que le encanta tener una vida pausada y dedicada a ejercicios relajantes como el yoga, mindfulness o una sencilla caminata hacia el cerro.

Desde el hilo de comentarios, los usuarios le expresaron cariño y felicitaciones por el estilo de vida que ha decidido tener. “Envidia sana, qué ganas de vivir así”, “yo sueño con estar en la montaña”, “me siento muy identificada contigo”, “qué linda estás”, tu sencillez es hermosa” y “eres una privilegiada”, fueron algunas de las reacciones.

La artista no toleró que su último personaje televisivo soltara tantas lágrimas. Foto: Instagram @maritagarciayoga

Su reflexión durante la cuarentena

Los cambios que ha experimentado el mundo entero debido al Coronavirus han generado algunas consecuencias negativas en la población. Y es que muchos han debido ajustarse a una nueva realidad, cuyos efectos se han sentido especialmente a nivel mental. En este contexto, Marita García realizó una reflexión en torno al equilibrio.

“Equilibrio. Aceptar el vaivén de la vida. Es tan claro como el primer instinto es tratar de mantener del control de los movimientos, los cambios”, partió diciendo para luego hablar acerca del balance y los cambios.

“El balance es aceptar el constante movimiento, sin rigidez, comprendiendo que siempre existen polos. Luz y sombra, día y noche, femenino y masculino no son fuerzas opuestas sino COMPLEMENTARIAS. Los cambios son necesarios para encontrar siempre el centro (que a su vez, cambia). Cuándo me siento en mi centro? Cómo vuelvo al balance desde la aceptación?”, cerró.

Entre sus hobbies diarios, la actriz ha incluido una constante práctica de yoga. Foto: Instagram @maritagarciayoga

