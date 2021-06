El regalo y conmovedor mensaje de cumpleaños de Coté López a Luis Jiménez: “Eres lo más maravilloso que pisa la Tierra”

Este 17 de junio el futbolista chileno Luis Jiménez cumplió 37 años. Por su parte, la influencer Coté López celebró el aniversario de vida de su esposo con un conmovedor mensaje, un sorpresivo regalo y una espectacular decoración.

A través de su cuenta de Instagram donde suma 1 millón 700 mil seguidores, la chilena reveló a sus fans la celebración al reconocido deportista. A través del formato de las historias, mostró la espectacular decoración que preparó para él, de color morado, blanco y negro.

También dedicó cortos pero románticos mensajes junto a varias fotografías que muestran su hermosa y ejemplar relación sentimental. Además, impactó a sus fans con una nueva faceta de cantante con una hermosa melodía que le dedicó al cumpleañero.

Coté López celebró el cumpleaños de Luis Jiménez

En primer lugar, la influencer escribió varios mensajes junto a románticas fotografías en sus historias. La primera dedicatoria fue acompañada con varios registros de su boda eclesiástica que fue en el 2018.

“Te amo por siempre y para siempre”, escribió. Más adelante, en varios registro dijo: “¡Te amo! Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Eres lo más maravilloso que pisa la Tierra”.

También compartió con sus fans la decoración que preparó para celebrar el cumpleaños con una espectacular torta incluida y muchos dulces.

Horas más tarde, reveló el romántico regalo que preparó con mucho esfuerzo y dedicación para su marido. “Compañero de Viaje” tituló la canción que escribió y cantó para Luis Jiménez.

Con la canción, editó un video con varias imagenes de la cotidianidad de los famosos y su linda familia. “Después de pasar vergüenza regalándole una almohada y que haya entendido que no era un bueno regalo (él quería algo con más sentimientos y dedicación 😳) he aquí mi regalo”, escribió en la publicación de Instagram.

Hasta el momento, el video tiene más de 246.500 reproducciones y los fans no tardaron en reaccionar ante el romántico gesto de la influencer.

“Si nuestro amor no será como el de la cote con el luchin no quiero nada”, “qué lindo, hasta yo me emocioné”, “pucha qué hermosos”, “qué hermoso el amor”, y “amo el amor y la felicidad de esta pareja”, fueron algunas de los comentarios de los internautas.

La modelo suma más de 1,7 millones de fans en su cuenta oficial. Foto: Instagram @cotelopezm

Pólemica por la decoración de cumpleaños de las trillizas

Este martes 15 de junio, las hermosas trillizas de Coté López y Luis Jiménez arribaron a sus 11 añitos. La familia estuvo de celebración por tan importante fecha y a través de sus redes sociales, la influencer mostró la decoración que preparó para ellas.

Tal parece que la influencer recibió una serie de críticas y desubicados comentarios sobre la proyectada decoración que sus niñas escogieron para celebrar su cumpleaños. El tema estaba inspirado en las series de anime Naruto y Cazador X, las preferidas de las niñas.

El color azul, amarillo, naranja y verde fueron los protagonistas de los arreglos. También se notan varios símbolos alusisvos a la serie y no podían faltar las tortas decoradas con el mismo motivo. Coté López mostró como quedó todo organizado para la celebración, y muchos cuestionaron su elección del tema.

Por su parte, la influencer decidió responderles con un contuntente mensaje. “Mi gente, vamos a pelear terrible brígido… No puedo creer que en 2021 haya gente que me diga ‘oye, por qué esa decoración si son niñas‘”, inició diciendo.

También anadió que ya es momento de acabar con los estereotipos que han hecho tanto daño. “¿Qué tiene que ver que sean niñas, que les pueda gustar esto, el fútbol, que les puedan gustar estos colores? Por el amor de Dios, basta con los estereotipos. A una niña le puede gustar el azul, no pasa nada”, cerró.

Así fue la decoración que Coté López le diseñó a sus trillizas. Foto: Instagram @cotelopezm

