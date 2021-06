Pamela Díaz bromea sobre sus hijos: “A veces me dan ganas de venderlos”

En un nuevo capítulo de #SinEditar, Pamela Díaz conversó con Javiera Contador sobre distintos temas, incluyendo la maternidad. Fue en este contexto, que ambas comenzaron a compartir sus experiencias llegando a una particular pregunta.

“¿No te cansan los niños?“, le preguntó la Fiera a la actriz. “Sí, y mucho”, respondió esta última. Tras el comentario, la animadora profundizó en las sensaciones que tiene actualmente, en relación a sus hijos.

“Yo estoy agotada. A veces me dan ganas de venderlos, pero nadie me pagaría por ellos“, dijo Pamela Díaz. “No, quien te va a pagar por los niños”, comentó Javiera Contador. “Estos cabros, además, son insoportables”, continuó la animadora.

Javiera Contador y Pamela Díaz – YouTube

Posteriormente, señaló que “ahora los niños hablan tanto. Antes los niños no hablábamos tanto”. “No sé si hablábamos tanto, pero siento que antes la pieza de la mamá, era la pieza de la mamá y se respetaba. Mis hijos se van a la 1 de la mañana, por lo general a las 12“, contó la actriz.

Pamela Díaz: “Igual son ricos”

Luego de intercambiar algunas opiniones, la Fiera expuso el lado bueno de la maternidad. “Igual son ricos, porque en la mañana se despiertan y te dan besos, y eso me encanta. Aparte son comprensivos cuando cachan que una está media loquita”, dijo.

Después recordó el divertido chascarro que protagonizó junto a su hija Pascuala, quien actualmente tiene 4 años de edad, cuando la llevó al colegio y no tenía clases. “La fui a dejar y le dije: ‘Pucha, Pascuala, está cerrado el colegio, no me di cuenta’. Le había hecho los chapes, la maquillo, toda la hueá. Y como que le di pena y me dijo: ‘Igual nos sirvió para dar un paseo’. Eran las 7:45 hrs. Ahí me di cuenta que me ama y que soy muy buena madre”, contó.