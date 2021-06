“Estamos pasando por un momento muy raro”: Pamela Díaz sobre su relación con Jean Philippe

La animadora Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton no estarían pasando por su mejor momento. Así lo dio a conocer la misma Fiera durante una transmisión en vivo con Chiqui Aguayo, en la que entregó detalles sobre su situación con el periodista.

En medio del programa, la comediante preguntó “¿por qué todo el mundo me dice que te pregunte por Jean? ¿Qué salió ahora?”. En ese momento, le explicó a “la people que si hubiera terminado, esta hueona me hubiera contado, porque no me voy a enterar por un live que terminó. Hasta aquí no más llega nuestra amistad”.

Tras la consulta de Chiqui Aguayo, Pamela Díaz contestó: “No hemos terminado pero estamos pasando por un momento muy raro“. “¿Por una crisis? Después de la crisis viene la terminada. Los famosos son así“, señaló la comediante.

Pamela Díaz habló sobre el estado de su relación con Jean Philippe Cretton – Instagram

“Los famosos son así. Los famosos como que dicen primero ‘estamos en una crisis’, como para preparar a la gente, y después de un par de semanas dicen ‘no, saben que efectivamente terminamos'”, agregó. “¡Cómo voy a voy a estar preparando a la gente para decirle eso!“, expresó Pamela Díaz.

Chiqui Aguayo insistió en el tema, indicando que “la gente no olvida, la gente sabe cosas que tú misma dijiste. ¿El contrato termina en junio o en julio?”. “Es un contrato por un Live, pero no es un contrato por mi vida. Tú crees que soy una persona interesada que podría decir así como que estoy pololeando y decirle a todo el mundo que estamos pinchando”, cuestionó la animadora.

“Amiga, no sé, no sé, no me preguntes más. Sí nos hemos visto, pero así es la vida”, señaló Díaz. “No ha fluido tanto”, comentó Aguayo. “No sé y no me preguntes más”, cerró la animadora.