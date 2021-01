Lo entenderás todo: el video que muestra la reacción de una víctima de agresión sexual

El video de Nath Campos

El video sobre la agresión sexual que vivió la creadora de contenido mexicana Natalia Campos abrió un intenso debate en redes sociales. Salieron recordatorios sobre lo que es el consentimiento, la cultura de la violación, y aquellos sentimientos que invaden a una víctima de agresión sexual.

Cuestionamientos sobre por qué tomó, qué traía puesto, o por qué no denunció solamente sirven pare revictimizar a la persona que está dando su testimonio. De la misma forma, pueden ser detonadores para que otras mujeres u hombres que hayan pasado por lo mismo callen.

Los mismos conductores del programa Hoy –Andrea Legarreta, Arath de la Torre, y Martha Figueroa– tuvieron que pedir disculpas por tratar el tema de forma tan irresponsable en televisión abierta.

La responsabilidad de los creadores de contenido

Por otra parte, son muchas las personalidades dentro del internet que han dado sus puntos de vista o han ayudado a entender qué son estos conceptos que parecen tan nuevos para algunos, y evidentes para otros.

Esto llevó a una joven llamada Rocío Gómez –quien es todo una personalidad en la plataforma Tik Tok– con 384K, y más de 5 millones de me gusta en sus videos.

?LOGICA? viendo en desmadrito que armaste por no hacerle caso... - Instagram @juntas.de.consejo

Ella ha puesto sobre la mesa temas de relevancia como la salud mental, el amor propio, y sanar las heridas después de una relación. Lo hace a través de divertidos videos en donde aparece la ya famosa "junta de consejo".

En ésta se intenta ejemplificar los procesos que tenemos las personas para intentar comprender, abordar, o actuar sobre un tema en específico. Los protagonistas son: corazón, lógica, físico, ego, cerebro, inseguridades, y Vanessa (la peda).

CEREBRO ?? La mera mera. - Instagram @juntas.de.consejo

Cada una con sus personalidades muy específicas, outfits distintos, y argumentos internos con los que seguro te sentirás identificada. Rocío se ha hecho viral por este tipo de dinámicas, y ha contado que es un proceso que aprendió en terapia al terminar una relación amorosa muy complicada.

Rocio G Turner puso a reflexionar a sus seguidores

Sin embargo, después del testimonio de Nath Campos realizó una "junta de concejo" diferente –menos divertido–, pero muy informativa. Al ser un tema muy delicado lo hizo en conjunto con Adály E. López Sierra, otra creadora de contenido de redes sociales.

Adály es psicóloga clínica, y también habló de forma profesional del tema explicando conceptos como la revictimización. Con su asesoría, lanzó un video que explica el proceso de las víctimas de agresión sexual, y el porqué se tardan en denunciar a sus agresores.

Roció acompañó el video en sus redes sociales con el siguiente mensaje:

"LA MAÑANA DESPUES💜 Inspirado en @nathcampost y en todas las mujeres que han sido abusadas. NO ESTAS SOLA.

Gracias a @1minutodepsicologia por ayudarme a aterrizar el papel que juega el trauma en estas situaciones. Aunque se puede presentar de distintas maneras, aquí vemos como puede hacer que parezca como si nunca sucedió ya que es mas fácil eso que enfrentar la realidad. (Basado también en el DSMV) #NOESTASSOLA"

Cada proceso es distinto, y no podemos juzgarlos

Es importante recordar que es imposible que todas las personas tengan una misma reacción. Somos seres humanos, complejos, con formas de ser distintas, contextos a veces opuestos, y procesos que no se pueden unificar.

Por ejemplo, en un temblor podemos estar con la persona que se queda en shock, la que grita, la que llora, la que organiza, etc. Lo mismo pasa cuando hay la pérdida de un ser querido; algunos llorarán intensamente, otros se guardarán sus sentimientos, mientras que están aquellos que los abordarán de forma inmediata.

Con esto se busca representar que una persona ante un evento traumático no tendrá la misma reacción, por ello, no podemos juzgar que no haya actuado de la forma que nosotras pensamos debió hacerlo.

"Lo describiste tan exacto que me hiciste lagrimear, GRACIAS"; "Se me hizo un nudo en la garganta creo que todas hemos pasado por algo similar así sea algo minimo 😔"; "Se me erizó la piel… Pase por una violación y todooooo eso fue lo que pensé en su momento. Lo describes a la perfección, ninguna está sola"; "Dura 1 minuto pero pega toda la vida😶, enserio que buen trabajo, te admiro mil✨❤️".

Los comentarios del video son desde mujeres que han pasado por una violación y se sintieron identificadas, como aquellas que les ayudó a entender uno de los procesos que pueden llegar algunas víctimas de esto.

