Andrea Legarreta pide disculpas a Nath Campos después de revictimizarla en televisión abierta

El pasado 22 de enero la influencer Nath Campos compartió con sus seguidores que fue víctima de abuso sexual por parte del youtuber conocido como Rix, lo que se convirtió en tema de conversación en programas como Hoy, que dentro de sus conductores cuenta con Andrea Legarreta.

En la emisión del matutino del lunes, la también actriz mexicana junto con Arath de la Torre y Martha Figueroa dieron unas polémicas opiniones que retumbaron en las redes sociales por cuestionar a la víctima y no al victimario.

Entre los argumentos que expusieron, criticaron a la joven de 25 años por tomar bebidas alcohólicas previo al hecho, sostener la relación de amistad después de la agresión con Ricardo González, su nombre real, y pusieron en duda la denuncia.

En consecuencia, los espectadores reaccionaron negativamente y juzgaron la actitud de los presentadores, obligando al show a eliminar el episodio de su canal de Youtube y a retractarse públicamente.

como te explico @MarthaFigueroax que el problema no es que ella estuviera borracha, el problema es el VIOLADOR

#NathCampos ya vieron lo que dijeron en hoy???? Osea tuvieron.el descaro de decir que ella no debió tomar tanto, osea wtf

Después de las opiniones en contra, una de las primeras en dar la cara fue la conductora de 49 años quien afirmó que “me duele mucho que hayas pasado por esta situación como mamá de dos hijas a las que les he enseñado que nada justifica ningún tipo de violencia ni ningún tipo ataque sexual”.

Asimismo, agregó en la transmisión en vivo mediante su cuenta de Instagram que "sentí la necesidad de ofrecer disculpas para Nath Campos, para su familia, para sus fans que se han sentido incómodos con algunos comentarios que hicimos en Hoy”.

El comediante Arath de la Torre siguió su ejemplo y afirmó que estaban descontextualizando sus palabras pues no justificó que el alcohol fuese una excusa para abusar de una mujer, después de sus palabras en el show.

"Si esto es cierto, que se aclare, si no también porque esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar por algo que pasó en una borrachera", dijo al aire.

Tras esto, de forma más personal y en un video en Twitter, dijo no apoyar esta clase de conductas pero que hay que ser "responsables" y denunciar "rápido".

"En ningún momento estoy de acuerdo con lo que sucedió, en ningún momento estoy apoyando a alguna persona que haya cometido algún delito, lo único que dije fue que en efecto hay que ser muy responsables, hay que denunciar con tiempo y hay que acabar con estas prácticas, definitivamente y entre más rápido mejor”, manifestó.

Actitudes como las que sostuvieron los comunicadores abrieron nuevamente el debate sobre el trato que deben recibir las afectadas por agresiones sexuales, que con este tipo de conductas son revictimizadas.

Es decir, vuelven a ser víctimas al ser juzgadas, culpadas o minimizadas. Sobre esto, ONU Mujeres aclara que "la sobriedad, la vestimenta y la sexualidad de la víctima son irrelevantes. El autor es el único responsable de la agresión y debe asumir la responsabilidad por sí solo".

De hecho, así se lo hicieron saber los seguidores a De la Torre, quienes no aceptaron de buena manera sus disculpas y recordaron que cada proceso es individual y les toma diferentes tiempos exteriorizar lo que pasó, por lo que no se puede presionar a nadie para que denuncie o exponga su caso rápidamente.

¿Tú crees que el denunciar a alguien que te violentó es fácil?.

¿Tú crees que realmente el daño psicológico es fácil de superar?

NO LO ES ,es todo un proceso y si la violentada habló 20 años después SE VALE, TODO se vale.

No asumas o decretes situaciones que jamás has vivido pic.twitter.com/zqCEwb6FH3

— MeDicenKarenAv (@medicenkarenav) January 26, 2021