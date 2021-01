Nath Campos, yo te creo: la influencer denunció fue víctima de abuso sexual y cómo fue revictimizada

A través de un video en sus redes sociales, la youtuber Nath Campos reveló que fue víctima de abuso sexual por parte del influencer Ricardo González, conocido como Rix.

En un video de más de 40 minutos la joven reveló que una noche en la que salió junto a sus amigos del gremio Rix abusó sexualmente de ella.

"Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos, las piernas, no sé si estaba en shock, muy borracha o qué estaba pasando, hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo, sólo sé que pasó."