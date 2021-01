5 formas simples en las que puedes apoyar a una amiga que está superando un trauma

Puede ser difícil ver a una amiga lidiar con las secuelas de una agresión sexual o un trauma físico y no saber cómo ayudarlos o qué decir.

A veces, el apoyo que le brindamos a nuestros seres queridos que están sufriendo puede ser un arma de doble filo y no porque empeoremos las cosas, sino porque no terminamos de entender del todo lo que está sucediendo, lo que provoca que la otra persona se sienta sola.

Aunque a veces sientas que no estás ayudando, tu presencia ya es muy importante para esa amiga ya que es lo que le ayuda a adaptarse a la vida normal después de su incidente. Si no sabes por dónde empezar, aquí te decimos algunas formas simples en las que puedes acompañarla.

Los pequeños gestos ayudan mucho.

No es necesario hacer un gran gesto para marcar la diferencia. Sarah Sauer, una sobreviviente del tiroteo de Las Vegas, señaló que cosas como una nota sincera, una comida u ofrecerse para hacer una actividad divertida la ayudaron a sentirse amada y apoyada. A veces, la mejor sanación está en escuchar.

No culpes a la víctima

Al hablar con alguien sobre su agresión, es importante hacerlo de una manera que no haga que el sobreviviente sienta que el incidente fue su culpa o que podría haber hecho algo diferente para prevenirlo. "¿Por qué dejaste que te sucediera esto?" o "¿No podrías haberlo evitado o peleado con él?". Cualquier cosa que culpe a la víctima solo refuerza la culpa inapropiada.

Dale espacio

Es difícil encontrar un equilibrio, pero quieres darle a la víctima de un trauma su espacio sin distanciarte. Lo mejor que puede hacer es hacerle saber a su amigo que le importa y que está disponible en caso de que lo necesite, agregó. De esa manera, no se sienten obligados a ceñirse a los planes si no se sienten con ganas de pasar tiempo juntos. Y hagas lo que hagas, no obligues a la gente a "superarlo. No le diga a la gente que lo 'olvide'. No pueden. Demuéstreles que comprende cuán profundamente los afectó el trauma y que quiere ayudarlos y preocuparse por ellos con lo que pasaron.

Aprende

Los síntomas del trauma pueden ser confusos para alguien que no los haya experimentado de primera mano. Para obtener comprensión, intente leer sobre el tema. Cuanto más informado sobre el trauma pueda estar al apoyar a los demás, más podrán relajarse y recordar que están seguros y apoyados.

No la obligues a hablar

Una persona que sufre un trauma tiene que tomar la iniciativa para decirle lo que quiere que sepa. Puedes escuchar, pero no hagas demasiadas preguntas de sondeo, ya que eso podría ser amenazante y muy inquietante para esa persona”, dijo Agresti. "Las personas traumatizadas solo pueden revelar lo que les sucedió cuando están listas y tan pronto como sea posible". Los intentos de "sacarlo a la fuerza de alguien" a menudo pueden volver a traumatizar a la persona y, por lo tanto, no es útil,

