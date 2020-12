Argentina consiguió que el aborto fuese legal y gratuito. Esto logró inspirar a varios países a luchar por el mismo derecho, pero también desató la polémica y las dudas sobre si es un cambio positivo o negativo.

El debate duró horas, pero uno de los discursos que ha rondado redes sociales explica la disparidad que hay en la falta de derechos de la mujeres y las omisiones de éstos mismos por parte de los hombres.

"Cuando la naturaleza o la ciencia pueda hacer parir a los varones. Cuando los varones me demuestren que cuidan, forman a los hijos en la misma proporción que lo hacemos las mujeres; cuando los varones me demuestren que bajan escandalosamente los miles de expedientes por demanda de alimentos en nuestros juzgados de familias; cuando baje la cantidad de demandas de reconocimiento por paternidad; cuando estadísticamente me demuestren que hay más vasectomías que ligaduras de trompas; tal vez pueda reconocerles un mínimo de autoridad moral como para opinar sobre el tema", expuso Maria Inés Pilatti Vergara, senadora por Chaco FDT durante el debate.

Un sistema inmune fortalecido, es tu mejor aliado ante Covid-19

Postres fáciles y económicos para una dulce Navidad

Dolor de estómago podría ser indicio de parásitos, conoce las señales que no debes perder de vista

Disfruta increíbles eventos desde casa con Sam's Club

La polémica de la interrupción del embarazo en América latina

Es confuso desde el nombre que se ha dado –pro aborto– pareciera que se busca el aborto a toda costa. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. El mismo pañuelo verde lleva la siguiente leyenda "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Más que ser pro aborto, se busca darle la oportunidad a la mujer de decidir sobre su propio cuerpo. Siempre apoyándose de la mano de la medicina, por ello se realiza con un plazo de 14 semanas.

En ocasiones se usa el argumento de "no al aborto, mejor sí a la educación". Cuando en realidad van de la mano las exigencias; el aborto se sigue y se seguirá viendo como una última opción. Física y emocionalmente es desgastante para las mujeres que han pasado por ello, y es por eso que se requiere de educación sexual.

Lamentablemente, las premisas que se usan vienen del desconocimiento sobre la situación de cada país. En donde la educación les es privada a muchas mujeres y a muchos hombres, en donde no se hablan de métodos anticonceptivos seguros y muchas personas ni siquiera tienen acceso a ellos.

Hay menos abortos en aquellos países en donde es legal

Uno de los centros de investigación y recolección de datos sobre salud sexual y reproductiva es el Instituto Guttmacher . Este verificó unos datos sobre el aborto que podrán ayudar a entender un poco más cómo afecta socialmente el que sea legal o no.

En países en vía de desarrollo

Estadística entre el 2010 y 2104

Se presentaron 36 abortos anuales por cada 1, 000 mujeres entre los 15 y 44 años.

Países de primer mundo

Se presentaron 27 abortos por cada 1, 000 mujeres entre los 15 y 44 años.

Entre 1990 y 2014 el Instituto Guttmacher registró que entre los países desarrollados y en donde el aborto había dejado de ser tabú bajaron considerablemente las tasas de éste mismo y la cantidad de embarazos no planeados.

Educación sexual a la par

Susheela Singh, la vicepresidenta de la organización, explicó:

«El uso mejorado de anticonceptivos y, a su vez, las disminuciones en las tasas de embarazos no deseados son el posible motor detrás de la disminución mundial de las tasas de aborto. La mayoría de las mujeres que tienen un aborto lo hacen porque no tenían la intención de quedar embarazadas en primer lugar. Satisfacer la necesidad de anticoncepción es fundamental para reducir las tasas aún más».

El aborto seguirá sucediendo sea éste legal o no. Sin embargo, lo que procura esta ley es que las mujeres no tengan que perecer en el intento de llevarlo acabo ni que se vuelva un recurso que solo un extracto de la sociedad pueda alcanzar.

Más de este tema:

Ya es ley: el Senado aprueba la legalización del aborto en Argentina

Por qué es tan importante celebrar la legalización del aborto en Argentina

La desinformación que hay sobre el aborto que está alarmando en redes

Te recomendamos en video: