La desinformación que hay sobre el aborto que está alarmando en redes

1.- El aborto es un asesinato.

Hay una diferencia entre un conjunto de células y un individuo con características biológicas indivisibles e independientes, como los seres humanos.

Según la teoría de Theodor Schleiden y Matthias Schwann. Es la ciencia la que ha probado que hasta las tres semanas se puede, sin problema, interrumpir un embarazo de forma segura.

Hay un video que muestra un aborto con animación y en donde muestran a un bebé ya formado. Esto es completamente falso, y no muestra ni de cerca el tamaño del embrión a las 12 semanas.

2.-Las mujeres se arrepienten después de un aborto.

Según una investigación de Advancing New Standards in Reproductive Health que de mil mujeres, el 53% consideró practicarse un aborto fue difícil. Sin embargo, l 99 % confirmó que fue una elección de la que no se arrepintieron.

El mayor obstáculo es la resistencia y la culpabilidad que busca generar la propia sociedad.

3.- Es responsabilidades solo de la mujer

Se ha culpabilizado solamente a las mujeres. Sin embargo, hombres y mujeres tienen responsabilidad en el acto. Aún así solo a ellas se les insulta o se les pide hacerse una ligadura de trompas.

Los métodos anticonceptivos son para ambos, y responsabilidad de ambos. No hay que señalar a un solo género ni criminalizarlo.

4.- Cuando se hace legal aumentan los abortos

Países de primer mundo (aborto permitido)

Uno de los centros de investigación y recolección de datos sobre salud sexual y reproductiva es el Instituto Guttmacher . Este verificó unos datos sobre el aborto que podrán ayudar a entender un poco más cómo afecta socialmente el que sea legal o no.

En países en vía de desarrollo (aborto no permitido)

Estadística entre el 2010 y 2104

Se presentaron 36 abortos anuales por cada 1, 000 mujeres entre los 15 y 44 años.

