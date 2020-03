La nueva polémica de ‘La Mars’ comprueba lo peligrosa que es la desinformación

Marcela Aguirre es una joven de 20 años originaria de Baja California. Fue en el 2017 cuando se hizo famosa en redes sociales –con el nombre de ‘La Mars’– por criticar el sistema educativo mexicano.

Después de ese incidente; siguió dando de qué hablar gracias a un conflicto con la periodista Adela Micha, un video viral en donde pasa un condón de la nariz a la boca, y otras controversias que la siguen convirtiendo en tendencia.

En uno más de sus comentarios desatinados, la joven se quejó del movimiento feminista y del paro del 9 de marzo. ¿El peligro? Más allá de sus comentarios que demuestran la falta de empatía, es la desinformación que maneja lo que preocupa. Porque aunque muchos la critican, hay quienes basan sus argumentos en los datos que ella da en su video.

Ese es uno de los problemas que se está viviendo en la actualidad. Aunque parece que tenemos toda la información a un click de distancia, hay tantas noticias falsas que estamos viviendo un oscurantismo del siglo XXI.

No sabemos qué es real y qué noticias están manipuladas. Esto, aunado a una vida caótica y con más elementos que nos enajenan de la realidad nos aleja de las comprobar nuestras fuentes o investigar más de un tema. Nos terminamos quedamos con los titulares que vemos en redes sociales, y las opiniones de ciertos influencers.

La joven tiene 53.8k followers, muchos menores de edad a quien puede afectar por sus argumentos sacados de contexto, desde un privilegio, y que mantiene en la ignorancia a su público.

Marcela hizo enojar a una gran parte de la población con estos últimos comentarios, y los ataques en redes sociales han sido descomunales.

Twitter y sus propias redes sociales se han convertido en una plataforma de debate y ataques.

