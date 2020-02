Las reacciones a la protesta #UnDiaSinMujeres nos devuelven la fe en México

En México se están asesinando 10 mujeres diariamente por el solo hecho de ser mujeres. El 50% de los feminicidios en México no son consignados ante la justicia, y en cerca del 90% prevalece la impunidad, así lo reveló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En lo que va del 2020 hemos sido conmocionados con casos que parecen de una historia de terror, pero que son la realidad de miles. En este mes solamente, empezamos con el terrible asesinato de Ingrid Escamilla.

Una mujer de 25 años la cual no solamente la traicionó su pareja, también las autoridades al filtrar sus fotografías, y los medios por explotar su caso de forma tan amarillista. También quienes la criticaron a ella por no elegir sus parejas, a aquellos a quienes se les hizo divertido o no le dio importancia.

Quienes si sintieron escalofríos ante tal atrocidad no pudieron siquiera reponerse. Días después, Fátima, una niña de 7 años fue encontrada muerta y su cuerpo dentro de una bolsa.

#UnDíaSinNosotras

Por ello, los colectivos feministas, las mujeres en redes sociales, y hasta varias artistas decidieron unirse a una nueva iniciativa. Ésta se llama #UnDíaSinNosotras, y es un paro nacional que se planea para este 9 de marzo de 2020.

1.- Los hombres se pueden convertir en valiosos aliados.

Oigan

Me acabo de enterar que para marzo están proponiendo #UnDiaSinMujeres.

En mi empresa tengo contratadas solo mujeres por el momento, sin embargo con gusto les daré ese día libre.

¡A darle! ¡Tienen mi apoyo!

Por mi esposa, por mi hija.

¡A GANAR ESTA LUCHA! — Victor Pacheco (@VRPachecoS) February 19, 2020

2.- Las mujeres mexicanas han protestado de tantas formas para conseguir respuestas.

Rayando, bailando, gritando, marchando…

Si quemando y gritando no nos ven, que no nos vean para nada. #UnDíaSinNosotras pic.twitter.com/rHYH4X3qM2 — Nuria (@SoyUnPato) February 19, 2020

3.- Todo para conseguir seguridad, respeto y una vida sin miedo.

4.- Ya estamos hartas de que asesinen a 10 mujeres diariamente.

8 marzo todas a las calles y el 9 paro nacional. 💜 Ni una mujer más violada, desaparecida, torturada, desollada, mutilada, asesinada. Ni una mujer más con miedo de salir a las calles, ni una más. Por las que ya no están, por las que vienen y por nosotras. 💜#UnDiaSinNosotras pic.twitter.com/dHLTTaMBzD — Rebeca Calzada (@RebecaCol) February 19, 2020

5.- Se requiere de la ayuda de hombres y mujeres para lograr un verdadero impacto.

Mis compañeritas y yo le dijimos a mi jefe que haríamos HO el lunes 9, y nos dijo: niñas es protesta, desaparezcan, no hagan home office, no trabajen, no vengan, no me pidan permiso. Más como mi jefe pls! #UnDiaSinNosotras pic.twitter.com/zFhEQklPHg — iyi.🦖🌻 (@IyaliiGS) February 19, 2020

Aunque el Día de la Mujer es el 8 de marzo, éste cae en domingo. Por lo tanto, sería el lunes 9 para que éste sea un día hábil y el país sienta la ausencia de las mujeres.

