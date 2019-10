¿Por qué llamamos feminicidios a los asesinatos de mujeres?

Cuándo se considera un feminicidio

Muchos han confundido el término feminicidio y en verdad creen que es una clasificación innecesaria. Su justificación es que hay más homicidios o que por qué englobarlo en un término que solo consigue segregar más la sociedad; algo que es totalmente incorrecto.

El problema no es no saber, porque todos desconocemos conceptos y es normal. La problemática radica que todos creen poder opinar, juzgar y condenar basándose en la desinformación.

3 conceptos para entender los feminicidios

1.- Fue acuñado en 1970 por Diana Russell. Resultó ser una expresión que surgió como alternativa al término homicidio. Esto porque no lograba englobar la matanza y violencia sistemática contra la mujer que solamente reflejaba una forma de discriminación y desigualdad.

2.- Son motivados por odio, misoginia, y se aprovecha de la vulnerabilidad de la mujer. También la brutalidad e impunidad son parte de la problemática que quejan al género femenino.

3.- No se mata solamente por el hecho de ser “mujer”, también tiene que ver con aprovecharse de la vulnerabilidad física del género.

Se traduce en un desconocimiento de la magnitud de las violencias que viven mujeres y niñas. La definición de Russell de “feminicidio”:

“Los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres”.

Cómo identificar si es un feminicidio

Se requiere de una investigación previa con perspectiva de género para poder contemplar en forma si el asesinato de una mujer fue o no feminicidio. No la matanza a todas las mujeres cabe en esta definición.

1.- Cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo.

2.- Actos de necrofilia, mutilaciones, lesiones degradantes también ayudan a identificar un feminicidio.

3.- Antecedentes de cualquier tipo de violencia

4.- Cuando existió entre la víctima y el activo una relación sentimental, afectiva o de confianza.

5.- Si hay un acoso o hecho delictuoso contra de la víctima.

6.- Si el cuerpo de la víctima es expuesto o exhibido en un lugar público.

Feminicidio vs homicidio

Para empezar debemos revisar las conceptos; ya vimos qué es y cómo identificar un feminicidio. Ahora iremos a lo básico: ¿qué es un homicidio? Es el delito de matar a una persona ya sea dolosa o culpadamente.

La diferencia es que los homicidios son casi en su totalidad entre hombres (esto no quiere decir que no existan mujeres que maten hombres, pero el porcentaje es mínimo). Mientras que los feminicidios no son entre mujeres, es cuando un hombre mata a una mujer.

El problema de la violencia en contra de hombres y en contra de mujeres no tiene los mismos origines. Los hombres son los más afectados por la inseguridad, sí por estar más expuestos, pero justamente porque los grupos criminales son liderados y compuestos mayoritariamente por hombres y se matan por cuestiones de dominio de mercados y por riñas entre grupos.

El motor de los feminicidios es la condición de ser mujer, es fácil matar a una mujer por su lugar secundario, rezagado, marginado. Es un problema estructural, no circunstancial como la violencia por el narcotráfico.

