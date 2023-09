¿Sobrevivir a la epidemia de divorcios? Esto estaría afectando a parejas y te decimos cómo evitar que te pase

Son muchas las celebridades que se están divorciando este año y han tomado a todos por sorpresa, haciendo que muchos dejen de creer en el amor.

Sofía Vergara y Joe Manganiello, Ricky Martin y Jwan Yosef, Reese Witherspoon y Jim Toht, y recientemente Sophie Turner y Joe Jonas, son solo algunos de los que se han divorciado en lo que va de año y muchos se preguntan por qué.

Ha habido rumores de infidelidad en algunos, aunque no se ha comprobado, pero esta no es la única razón por la que se divorcian, y parece una pandemia de divorcios.

Te recomendamos: Esta sería la verdadera razón del divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello y no fueron cuernos

Qué está afectando a tantas parejas y que las lleva al divorcio

Según afirman medios y hasta estudios, muchas parejas se vieron afectadas con el confinamiento por el Covid 19, haciendo que los problemas que ya había se intensificaran.

De hecho, Ricky Martin lo dijo en una entrevista, que sus problemas con su esposo venían desde la pandemia, pero solo postergaron la decisión para después del encierro.

Y es que muchos se han dado cuenta que solo los unen los hijos, o las costumbres, y que no hay amor, están hartos, aburridos, y definitivamente ya no tienen esa conexión de antes, y por eso toman la decisión de separarse y seguir con sus vidas.

No se separan por infidelidad, sino por falta de amor, porque la relación ya está deteriorada y nada de lo que hagan hará que las cosas mejoren.

Así que aunque parezca ser una epidemia, no lo es, pero sí la monotonía, el cansancio, y el hartazgo están afectando mucho las relaciones y es importante cuidar la tuya para que no te vayas a divorciar, aunque si ya no eres feliz, y debes tomar la decisión, hay que hacerlo.

Te recomendamos: Las razones por las que aseguran que Sophie Turner estaba enamorada sola de Joe Jonas

Cómo evitar que tu matrimonio caiga en la monotonía y se acabe el amor

Lo más importante es mantener la llama de la pasión viva, no dar todo por sentado, y saber que tienen que seguir cultivando el amor, tanto él como tú.

Además, no dejen que los hijos consuman su amor, dedíquense tiempo para ustedes, salgan como si fueran novios, y dense cuenta que esa es con la persona que quieren estar.