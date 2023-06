4 comportamientos tóxicos que jamás debes permitirle a un hombre por amor propio: no dejes que te pisotee

Cuando estás en una relación debes recibir respeto y amor de tu pareja, y no maltrato ni violencia, y cuando veas algún comportamiento tóxico debes alejarte.

Existen comportamientos que, aunque quizás no los notes son tóxicos y no debes permitir por nada del mundo, debes poner un alto.

Jamás debes dejar que ningún hombre te maltrate ni pisotee, y por eso si recibes alguno de estos comportamientos es momento de decir adiós.

Pareja: comportamientos tóxicos que no debes permitir en una relación

Te quiere controlar

Si tu pareja te quiere controlar, debes poner un alto y no permitírselo pues estás en una relación tóxica y no lo mereces.

Así que lo mejor es dejar a esa persona, y ya llegará alguien que te valore, ame, y respete, y no quien te quiera controlar.

No te deja salir con amigos

Uno de los peores comportamientos que puede tener tu pareja es tratar de impedirte que salgas con tus amigos, pues solo quiere que estés con él y no te deja tener tu libertad.

Si esto te sucede, debes poner un alto y si el comportamiento sigue, entonces mejor es dejarlo, pues mereces tu libertad y ser feliz.

Es machista

Si tu pareja tiene un comportamiento machista en el que cree que es más poderoso que tú, debes frenarlo y ponerlo en su lugar.

Tu pareja debe entender que no es más que tú, que eres una mujer valiosa, poderosa y fuerte, y si no lo entiende, no te merece y es mejor decir adiós.

Quiere que hagas lo que él quiera

Otro comportamiento inaceptable en una relación es que tu pareja quiere que hagas lo que él quiera siempre, es decir, trate de manipularte siempre.

Si ves esta actitud en él tienes que frenarlo y dejarle claro que eres una mujer independiente que no sigue “órdenes” de nadie, y sin duda vas a estar mejor sola.

Jamás dejes que un hombre te pisotee, apenas veas algún comportamiento agresivo en él, déjalo, pues es mejor estar soltera, que con un hombre que no te valore, y ya llegará quien sí lo haga y te merezca.