Cómo formar una relación sana: 3 mandamientos a seguir para tener la mejor y más estable

Una relación sana y estable es esa que todas queremos lograr, pero que vemos imposible y hasta lejana, como que solo ocurre en cuentos de hadas.

Pero, claro que se puede lograr, siempre que consigas al hombre indicado, que te merezca, y también debes tener unas condiciones, aspectos, o mandamientos presentes.

Esto es lo más importante para lograr esa relación donde no solo te sientas amada, sino protegida, acompañada, apoyada, y que sin duda te hará bien.

3 mandamientos que debes seguir para lograr una relación sana y estable

Sé sincera siempre y pídele lo mismo a tu pareja

En una relación la honestidad y sinceridad son vitales , por eso es importante que siempre seas sincera con tu pareja, y que él lo sea contigo.

Aunque sea algo que no quieras decirle para no “dañar” la relación, siempre debes ser sincera y decirle todo lo que sientas y no te guste, te moleste, o sea importante para ti, pues sino no serás completamente feliz y la relación igual se dañará y destruirá poco a poco.

Perdona y pide perdón cuando sea necesario

Muchas veces nos equivocamos, pero nos negamos a pedir perdón porque somos muy orgullosas y eso que la relación no dure, así que, si es necesario, pide perdón y asume tus errores.

Y cuando sea el turno de tu pareja, siempre y cuando sea algo que se pueda perdonar, es decir no sea un maltrato, infidelidad, u otra cosa grave, perdona y verás cómo tendrás la relación más real y sana.

Apóyense siempre y también dense espacio

Es importante también darse un espacio como pareja para tener relación sana y estable, así cada uno tiene la oportunidad de hacer sus cosas, y se extrañarán, y se unirán mucho más.