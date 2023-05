¿Cómo saber que ya no te ama?: 4 frases que todo hombre que ya no está enamorado dice

Muchas veces estás en una relación, pero sientes que ya no es lo mismo, no hay ese amor e interés que antes había y no sabes qué hacer.

A veces sucede simplemente porque esa persona no está pasando por un momento sencillo en su vida y otras veces porque en realidad ya no hay amor.

Si quieres descubrir que tu pareja ya no te ama y confirmarlo, debes estar atenta a estas frases y señales y aquí te las decimos.

Frases que todo hombre que ya no te ama te dice y debes estar alerta

“Prefiero quedarme solo en casa”

Cuando un hombre te dice que prefiere estar en casa solo y no pasar tiempo contigo, aunque esté pasando un mal momento, es porque ya no te ama.

Una persona que está enamorada de ti siempre va a querer estar contigo pase lo que pase y cuando ya no quiere hacerlo definitivamente no hay amor.

“Haz lo que quieras”

Si tu pareja no quiere hablar contigo cuando algo te molesta o le dices algo que no te parece y te dice “haz lo que quieras” es porque no le importa y ya no hay amor.

Si él te quiere estaría al lado de ti, hablando cualquier malentendido y tratando de solucionarlo, pero cuando te dice que hagas lo que quieras ya no te ama.

“Exageras todo”

Un hombre que te ama nunca verá que lo que dices es exagerado y se preocupará por arreglar las cosas.

Así que si tu pareja te dice que “exageras todo” es porque ya no hay sentimiento de amor y no le interesa estar contigo.

“No eres tú soy yo”

Si tu pareja te dice la típica frase “no eres tú soy yo” es porque definitivamente ya no hay amor y hasta se podría decir que puede haber alguien más.

Esta frase no solo se dice para salir del paso, sino que es de las más usadas por patanes, así que si un hombre te dice eso definitivamente no te ama y tienes que dejarlo.