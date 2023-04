Cómo saber que sales con un narcisista: 4 detalles que los delatan y te dicen que corras de allí

No hay nada peor que estar en una relación con un hombre narcisista y egocéntrico que solo se preocupe por él y no le importes tú, ni nadie más.

Muchas veces estamos en un noviazgo con alguien así, pero estamos tan enamoradas y ciegas que no nos damos cuenta.

Por eso, te revelamos algunos detalles que delatan a un narcisista, y te harán saber si sales con uno, y si es así es momento de salir de ahí, pues nunca te amará de verdad.

Señales que sales con un narcisista y debes salir corriendo de allí

No acepta sus errores

Si tu pareja es de los qu e nunca acepta sus errores, sino que te echa la culpa de todo sin duda sales con un narcisista que no ve sus defectos.

Ellos creen que son perfectos y que la que está mal siempre eres tú, así que no es una relación nada sana y mucho menos equitativa.

Te quieren controlar

Los narcisistas no pueden soportar no tener el control de algo y siempre quieren que hagas lo que ellos quieran, sin importar si estás de acuerdo o no.

Así que si tu pareja te controla o lo quiere hacer mejor deja esa relación, pues nunca querrá dejar de tener el control de la relación y de ti.

Se creen perfectos

Si tu novio siempre cree y asegura que es perfecto y que tú eres la del problema, sin duda es un narcisista y no te ama, solo se ama a sí mismo.

Si es así es necesario que dejes esa relación, pues él nunca verá sus defectos o faltas, siempre te echará la culpa de todo y querrá que tú cambies, pues él “es perfecto”.

Nunca agradece nada

Los narcisistas jamás agradecen nada, pues creen que se merecen todo y consideran que si haces algo por ellos es tu deber, no algo lindo que te nació hacer.

Así que, si tu pareja es así, nunca valora lo que haces por él ni lo agradeces, sal de allí, jamás hará algo por ti ni te dará el valor que mereces.