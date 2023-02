¡Alerta!: 4 red flags que debes tomar en cuenta para una relación cuando tienes hijos

Cuando tienes hijos y estás soltera es importante que sepas elegir a tu pareja , y es que puede que alguien te guste, pero debes estar muy pendiente de su comportamiento.

Ya no puedes elegir a alguien solo porque te gusta, o tiene detalles contigo, ya debes valorar otros aspectos, para determinar si será una buena opción y ejemplo para tus hijos.

Por eso, debes tomar en cuenta algunas red flags que si ves en tu nuevo pretendiente, debes rechazarlo y seguir adelante por el bien de tus pequeños.

Comportamientos que no debes aceptar en un hombre cuando tienes hijos

Dice que no le gustan los niños

Si tu pretendiente te dice que no le gustan los niños, sabiendo que tú tienes hijos es una clara señal que no debes estar con él.

Incluso si te dice que no le gustan, pero que tus hijos sí, tampoco debes aceptarlo, pues solo lo hace por quedar bien, pero puedes poner a tus pequeños en riesgo.

No le gusta que lleves a tus hijos a algunas salidas

Una red flag enorme que debes tomar en cuenta es que tu pretendiente te diga que no lleves a tus hijos a algunas de sus salidas.

Y es que t ú eres su mamá, y no puede pretender que no te hagas cargo de ellos o te deshagas de ellos para salir con él, si lo hace es porque no le interesan tus pequeños y nunca los va a querer ni a tratar bien.

No se preocupa por tus hijos

Si un hombre te quiere debe aceptar a tus hijos y quererlos como suyos, así que una enorme red flag es que no se preocupe por ellos, ni te pregunte si están bien, ni le interese saber nada.

Y es que sabrás que solo quiere estar contigo, pero no te quiere con lo que eso implica, así que sin duda, por el bien de tus hijos no te conviene y debes alejarte de allí.

Te reclama por prestarle más atención a tus hijos que a él

Una enorme bandera roja que indica que ese hombre no te conviene es que te reclame por prestarle más atención a tus hijos que a él.

Y es que el hecho que sienta celos por tus hijos muestra su inseguridad y poco amor hacia ellos, pues son tus hijos y obviamente debes prestarle mucha atención, y eso no está en juego.

Así que si tu pretendiente te reclama por eso, sin duda no te conviene ni a ti ni a tus hijos y es hora de alejarte.