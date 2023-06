4 señales que evidencian que tu pareja no será un buen padre ni buen esposo

Cuando estás en una relación seria siempre piensas en el futuro y te preguntas si tu pareja será esa persona con la que te cases y formes una familia.

Es muy sencillo ver si tu pareja es ese hombre con el que sueñas y puedes tener esa familia que tanto deseas, y solo debes estar atenta a sus señales.

Su comportamiento deja ver si será un buen padre y un buen esposo y aquí te decimos las señales que evidencian que no lo será.

Cómo saber si tu pareja será un buen padre y buen esposo

No es apegado con su familia y es poco amoroso

Si tu pareja es poco detallista y poco romántico, y no es apegado con su familia es una señal que no será buen padre ni esposo, pues no le interesa tener una familia.

Un hombre bueno es cercano a su familia, y sueña con tener hijos, así que si no tiene estas actitudes es porque no está en sus planes.

Evade tus conversaciones sobre un futuro casado o con hijos

Si cuando quieres hablar con tu pareja sobre el futuro, una boda, o hijos, él te evade y no quiere tener esa conversación es porque sin duda no está en sus planes y no será el mejor.

No hay nada más lindo que casarte y tener hijos con un hombre que lo quiera y lo desee tanto como tú, así que, si no quiere tener esa conversación, no está en esa sintonía.

No está contigo ni te apoya cuando lo necesitas

Si tu pareja no es de los que te apoya ni está contigo cuando lo necesitas, sino que te deja sola no es una buena opción para que sea el padre de tus hijos, ni mucho menos tu esposo.

Debes formar ese futuro anhelado con un hombre que te apoye y esté siempre para ti y si no lo está, es porque no está preparado.

Es inmaduro

Un hombre inmaduro es la peor opción para ser papá y para casarte, pues no está listo para las responsabilidades que eso conlleva.

Así que si tu pareja es un inmaduro mejor olvídate de la idea de formar una familia con él, y mejor termina la relación, pues necesitas un hombre que esté a la altura.