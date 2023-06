Cómo se comporta un hombre cuando ya no te ama: 3 actitudes que lo delatan y es hora de decirle adiós

Pareja Debes estar atenta al comportamiento de tu pareja para saber si ya no te ama (Netflix/Netflix)

Cuando un hombre ya no te ama tiene comportamientos muy evidentes que lo delatan, solo debes estar alerta de ellos.

Y es que muchas veces tu pareja ya no te ama y hasta tiene a otra, pero se niega a dejarte y no entiende el daño que te está haciendo.

Por eso te dejamos los comportamientos que un hombre que ya no te ama tiene para que te des cuenta y le digas adiós a esa relación donde no eres valorada, porque mereces algo mejor.

Cómo se comporta un hombre cuando ya no te ama

No te visita ni te busca

Cuando un hombre deja de visitarte, ya no te busca, ni te llama sin duda es porque ya no te ama, pero tampoco tiene el coraje de decirte la verdad y pretende seguir con la relación.

Si ves ese desinterés en él es momento de tomar tú la decisión y terminar con él, pues ya llegará quien te valore y sí te ame.

Pelea contigo todo el tiempo

Si tu pareja comienza a pelear contigo por cualquier cosa y muy seguido es porque ya no hay amor y no siente ni respeto por ti.

Si hay amor en una relación las discusiones no ocurren y menos tan seguido, así que cuando él busca cualquier excusa para pelear ya no te ama y necesitas salir de ahí.

Es frío y te critica por todo

Si un hombre ya no es detallista, y, por el contrario, es frío como nunca lo había sido, definitivamente ya no te ama.

Y si además de ser frío te critica por todo lo que haces y hasta lo que no, no cabe duda que ya no hay amor y es momento de decirle adiós a ese patán.

No tengas miedo a tomar la decisión y dar el paso de terminar esa relación, pues aunque tú si lo ames, él a ti ya no y no te mereces que tenga esos comportamientos contigo, mereces a alguien que te ame y valore y seguro que llegará.