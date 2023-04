Cómo saber si andas con un hombre que le teme al compromiso: 4 detalles que lo revelan

Muchas veces estamos en una relación y sentimos que no prospera, no avanza, y que esa persona no se compromete al 100 por ciento como nosotras sí.

A veces pensamos que es nuestra culpa, porque algo anda mal con nosotras, o hicimos algo mal, pero no es así, la verdad es que muchas veces solo se trata que tu pareja le tiene miedo al compromiso, y no quiere estar contigo formalmente ni mucho menos casarse.

Si quieres saber si tu pareja es uno de esos que le teme al compromiso y al matrimonio entonces debes estar atenta a estos detalles, y entenderás todo.

Detalles que revelan que tu pareja le teme al compromiso y no quiere casarse

Evita hablar de matrimonio

Si tu pareja jamás habla de matrimonio, y cuando tú tratas de sacarlo a la conversación lo evita y saca algún otro tema , es porque le tiene miedo y no lo ve en su futuro.

Un hombre que quiere comprometerse siempre tratará de hablarlo contigo para ver qué tan interesada estás y pensar cómo podría sorprenderte con la propuesta.

Se desanima cuando la relación se pone seria

Si notas un cambio de actitud cuando la relación comienza a ponerse seria, es porque le teme al compromiso y no quiere que prospere.

Así que si ves que se aleja o deja de escribirte no creas que es por ti o algo que hiciste, es por él y su miedo, y es mejor que salgas de ahí, pues no llegarán a nada.

Quiere pasar más tiempo con sus amigos que contigo

Si tu pareja te ama le encantará pasar tiempo contigo, así que si te evita, y pasa mucho más tiempo con sus amigos que contigo es porque no va en serio y le teme a comprometerse con la relación.

Así que si le reclamas que no quiera pasar tiempo contigo y defiende su libertad y asegura que es su derecho estar solo, pues es momento de dejar esa relación porque no irá a ningún lado.

Evita hablar del futuro juntos

Cuando una relación va en serio los dos se muestran emocionados por lo que les espera y es normal hablar del futuro que planean juntos, pero si tu novio lo evita, es porque no se ve en un futuro contigo.

Así que si no ves esa emoción en él, es porque no quiere comprometerse contigo, ni casarse ni tener hijos, y es momento de dejar esa relación.

Lo mejor es que no te quedes perdiendo el tiempo con alguien que no quiere comprometerse y no ve un futuro contigo, ya llegará alguien que te valore y lo quiera todo contigo.