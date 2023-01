No sólo es engañar a la pareja, es destruir un hogar: así afecta a los niños una infidelidad

Desde hace meses se especulaba que Shakira haría una colaboración con Bizarrap a través de las famosas BZRP Music Sessions y este miércoles por la noche finalmente se cumplió.

Si bien la colombiana ya había soltado una bomba al exponer su dolor por la ruptura con Piqué en Monotonía, la letra de su nueva canción no tiene piedad ni por el futbolista, ni por Clara Chía, ni por la ex suegra.

Con frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres cobran”, “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión”, “una loba como yo, no está pa’ novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, son algunas de las frases con las que señala la traición de Piqué.

Mientras en redes sociales las opiniones han estado dividas entre quienes aplauden que Shakira haya lanzado indirectas tan directas, otros alegan que “ya fue demasiado lejos”. Sin embargo, algo que ya ha sido puesto sobre la mesa es la preocupación por sus hijos.

Por supuesto, no se trata de culpar a la colombiana por la letra de la canción sino retomar la infidelidad de Piqué, la presencia de una “tercera en discordia” desde el inicio y cómo una situación así afecta a los niños.

Los niños son seres altamente intuitivos y perceptivos, y por lo tanto las relaciones extramatrimoniales pueden ser dañinas incluso si no se les habla de ellas.

Ninguna separación es fácil, especialmente cuando se tiene hijos de por medio. Y si de por sí estos se ven afectados por ver a mamá y papá tomar caminos separados y el hecho de que deben ajustarse a una nueva rutina, el que haya un conflicto grave como la infidelidad detrás, lo complica aún más.

Los cambios en el comportamiento de los padres pueden ser perturbadores para los niños, quienes se pueden sentir ignorados, desplazados o hasta culpables.

Si encima estos se enteran de la aventura por fuentes externas, puede significar un gran trauma si los padres no toman acción para explicarlo de frente, con inteligencia emocional.

Y por supuesto, lo peor que puede hacer un padre es pedirle al niño que mantenga la aventura en secreto ya que esto coloca una carga enorme que desata otras situaciones negativas como resentimiento, confusión, aislamiento, vergüenza y la pérdida de confianza.

No sólo es engañar a la pareja, la infidelidad destruye hogares y le enseña a los niños una idea equivocada de lo que es una relación. Algunas investigaciones publicadas en el Journal of Family Issues encontraron que los niños cuyos padres les eran infieles tenían el doble de probabilidades de serlo también.

Y según la psicóloga clínica Ana Nogales, autora de Parents Who Cheat: How Children and Adults are Affected When Their Parents Are Unfaithful, crecer en una familia con infidelidad tiene un impacto duradero en los niños en términos de cómo ven sus relaciones románticas y su capacidad para confiar en futuras parejas.

Si sucede una infidelidad en casa, se debe asumir responsabilidades con los hijos reconociendo el impacto que puede tener en ellos. Abordar con honestidad y compasión las preguntas y los sentimientos de los pequeños es el mejor camino a seguir.

Además de que se debe recurrir a un terapeuta infantil que pueda ayudarlos a expresar sus emociones, comprenderlas, aceptarlas y comenzar a trabajar con ellos. Es esencial tomar acción ante un aumento de la ansiedad, depresión, ira o problemas de comportamiento.