Bizarrap preparó el juicio final de Piqué: las peores cosas que le hizo a Shakira durante años

Shakira se caracteriza por sacarle el mejor provecho a sus experiencias románticas desde los tempranos años de su carrera, y desde que se hizo público el anuncio de la separación entre ella y el exfutbolista Gerard Piqué, en varias ocasiones la cantante ha sido bastante vocal a la hora de exponer sus sentimientos actualmente.

Primero fue a través su entrevista en Elle. En septiembre del 2022 que la barranquillera dio su versión, narrando como se encontraba viviendo “sus horas más oscuras”. “Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa” fueron algunas de sus declaraciones.

Junto a eso, sus recientes lanzamientos como ‘Monotonía’ y ‘Te Felicito’, si bien fueron escritas antes de la ruptura, contienen infinidad de mensajes ocultos en sus videos, que dan pistas sobre lo que pasó en la relación y lo mal que esto la ha dejado.

Pero el exdeportista ha ido mucho más allá de solo meter a su amante a que se le coma la comida de la nevera y duerma en la misma casa donde habita con sus hijos.

Las cochinadas que Piqué le hizo a Shakira por años

Lo que más ha resonado es el hecho de que Piqué le fue infiel a Shakira con una mujer mucho menor, con el paso de los días se han conocido más detalles del actuar del español, sobre todo por el periodista español Jordi Martín, que no le pierde pisada.

Gerard fue infiel en más de una ocasión y en su misión de desenmascarar todos sus secretos el periodista Jordi Martin reveló, según él, cual es la forma de actuar del jugador en eso del ‘arte del engaño’: “Piqué, cuando se ve con una chica, sabe perfectamente las medidas que tiene que tomar. Es decir, si él va a un hotel y se ve con una chica, ella va primero, él aparca el coche, sube a la habitación solo y la chica sube sola. La chica abandona sola el hotel y él abandona solo. Ese es el modus operandi que ha empleado Piqué durante muchos años”, aseguró Martín al programa ‘Amor y fuego’ de Perú.

Le dijo qué se pusiera a trabajar mientras se encontraba grave de salud

En 2019, Shakira comentó al respecto de esta situación, dentro del marco de su documental, El Dorado World Tour, y que a pesar de que en ese entonces fue algo que pasó desapercibido, ahora los fans lo entienden como una ‘gaminada’ contra ella.

Su estado de salud estaba mal gracias a una hemorragia que sufrió en las cuerdas vocales y que casi la dejan sin poder continuar con su carrera. De hecho, tuvo que abandonar su gira y estar meses sin hablar para poder salvar su voz. Incluso con sus hijos tenía que comunicarse con carteles y señas. Por esta razón, entró en un fuerte cuadro depresivo que el español no pareció entender.

“(Piqué) Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar”, dijo la barrranquillera sobre su ex.

Algunos de los abusos emocionales que cometió Piqué contra Shakira

En redes sociales se acusa al futbolista de ser un ‘abusivo machista’ por varias actitudes que tuvo con Shakira: No le permitía trabajar con artistas masculinos, y para su colaboración junto a Rihanna, tuvo que pedirle su “aprobación” para poder hacer el video, y justo después de que ella se pronunciara con esas declaraciones. Shakira afirmó que al enterarse, Piqué le dijo “la próxima vez cierra esa boquita en las entrevistas”.

En otra ocasión, cuando se celebraron los premios “Festa de l’esport catala” en dónde Piqué fue galardonado cómo el “deportista catalán del año”, demostró sus comportamientos abusivos al ver que Shakira llevó un vestido sin sostén, y la obligó a ponerse una chaqueta encima para cubrirse. Allí mismo, el deportista demostró una actitud completamente fría, rechazando los gestos de amor y afecto que le daba Shakira y dirigiendo su atención a Josep Maria Bartomeu, entonces presidente del Barcelona FC.

Sumándole a esto, se supo la artista barranquillera canceló sus presentaciones en los Latin GRAMMYs y los American Music Awards del año 2016, todo para acompañar a Piqué a la cena que él organizó a Hiroshi Mikitani (CEO de Rakuten) y así concretar el patrocinio que buscaba para el FC Barcelona. Bien ha dicho ella que dejó su vida y su carrera a un lado por complacerlo a él y a sus hijos.

A costas de Shakira, Piqué hacia negocios, explotándola a ella para poder crecer económicamente, todo esto mientras el hombre se iba con sus amigos y se metía con más mujeres, humillando a su pareja y madre de sus hijos.