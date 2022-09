Shakira posa junto con su exsuegra y levanta rumores de que no aceptan a Clara Chía Foto: Instagram @shakixfan

Al parecer no todo es sufrimiento en la vida de Shakira, pues recientemente se conoció que la cantante mantiene un contacto muy cordial con la madre de su ex Gerard Piqué.

Todo ello quedó evidenciado tras un encuentro muy personal que mantuvieron y en el que no desaprovecharon la oportunidad de hacerse una fotografía que inmortaliza este momento y que reconfirma la teoría sobre que los padres del español no están para nada conformes con la actual relación de su hijo quien está flechado de una chica de tan solo 23 años y que no ha culminado sus estudios universitarios.

Y aunque recientemente se pudo apreciar que Montserrat Bernabeu (madre de Piqué) acudió al estadio en el que Milan tuvo una jornada deportiva de vital importancia para su formación en el equipo de béisbol y ésta se notaba muy molesta, hay quienes aseguran que luego de ello, tanto ella como la cantante se acercaron y lograron conversar sobre sus asuntos familiares entre los que aseguran destacaban los pequeños quienes han estado en medio de la tormenta legal de sus padres.

Shakira mantiene contacto con sus exsuegros

El periodista y paparazzi Jordi Martin también se ha dado a la tarea de confirmar que Shakira tiene una cercanía muy amigable con su exsuegra quien la ha apoyado en los momentos más duros de su relación con Piqué, pero se ha mantenido bajo perfil para no crear conflictos que perjudiquen a sus nietos.

Incluso, hay quienes han asegurado que Montserrat fue la primera en reaccionar con un poco de indiferencia ante la nueva relación amorosa de su hijo, pero también ha preferido no opinar sobre ello y mantener una comunicación cordial con la cantante a quien sigue viendo para poder tener contacto con Milan y Sasha.

Con ello disminuyen los rumores sobre una posible ruptura entre ambas mujeres quienes han sido pilares entre ambas familias que están pasando por una situación que los afecta, pero que no disminuye su cariño aparentemente.