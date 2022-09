Amiga date cuenta: 4 señales que evidencian que tu novio aun no supera a su ex Pinterest película

Muchas veces estás en una relación con una persona que aún no ha superado a su ex, y no te das cuenta que eres el plato de segunda mesa.

Sin embargo, existen muchas señales que evidencian que tu novia aún quiere a su ex, y es importante que las conozcas para que le pongas fin a esa relación.

Y es que te mereces a un hombre que te ame, que solo tenga ojos y corazón para ti y para nadie más, y no estás para curar a nadie, ni para ser su segunda opción.

Así que debes estar alerta, y si ves alguna de estas señales, entonces dile adiós a ese hombre que no está contigo porque te ama.

Señales que evidencian que tu novio no supera a su ex y todavía la piensa

Guarda objetos que le regaló ella o se la recuerdan

Si tu pareja guarda objetos de su ex, o que le recuerdan a su relación anterior es porque aún no la ha superado, y no la quiere dejar ir.

Así que no te dejes engañar si te dice que solo guarda ese objeto porque le gusta, pues no es así, y solo te está usando.

Sigue en contacto con ella y su familia

Tener contacto con su expareja nunca es una buena señal, y si hablan muy seguido y, además, sigue en contacto con su familia es porque no la olvida.

Es sano no guardarle rencor a un ex, pero si tiene novia no debería estar hablando tan seguido con esa persona de su pasado, y si lo hace evidencia que aún la quiere.

Hace comparaciones de tu relación y la que tenía con ella

Lo peor que puede hacer tu pareja y la mayor evidencia que aún no olvida a su ex es que compare las relaciones, e incluso te compare a ti con ella.

Si tu novio hace esto definitivamente no te merece, y es momento de decirle adiós y valorarte mucho más.

Habla mucho de ella

Si tu novio habla mucho de su ex, por la razón que sea, es la mayor prueba que no la ha superado y que aún la mantiene en su mente y en su vida.

Esto es lo peor que te pueden hacer, pues deja claro que eres su plato de segunda mesa, su segunda opción y mereces más que eso, así que abre los ojos.